Vermischtes Weiherhammer

24.05.2017

"Jetzt hoffe ich nur noch auf passendes Wetter und regen Zuspruch. Für alles andere ist gesorgt", sagt der Vorsitzende des Vereinskartells, Julian Kraus. Die Sommerserenade zum 300-jährigen Gemeindejubiläum steigt am Sonntag von 17 bis 23 Uhr auf dem Rathausplatz am Beckenweiher. Es spielt "The Happening".

Mit den Worten "Ein besonderes Fest braucht einen besonderen Platz" kündigte Festleiter Kraus als nächsten Höhepunkt das Bürgerfest am 6. August ebenfalls am Rathausumfeld entlang der Uferpromenade bis hin zum Hallenbad an. Am 17. September steht ein Festakt mit geladenen Gästen auf dem Programm. Die BHS Corrugated trägt dem Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür am 24. September Rechnung. Weitere Festlichkeiten zum Gemeindejubiläum: 14. Oktober Herbstfest der Musik, 20. bis 22. Oktober Kirchweih. Das Jubiläumsjahr endet wie es begonnen hat: mit einer großen Silvesterparty.