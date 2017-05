Vermischtes Weiherhammer

Kaltenbrunn. 30 Frauen und Männer bekannten sich am Sonntag zu ihrem vor 25, 40, 50, 60, 70 und 80 Jahren gegebenen Kommunionversprechen. Albert Hoffmann war bis aus Passau angereist. Beim Festgottesdienst mit Pfarrvikar Yesu Savariayappan glänzte der Chor unter Hans Liedl, begleitet von Dieter Ludwig an der Orgel, mit der Messe von Carl Frey, "Gott hat seinen Engeln befohlen dich zu behüten" und Lobpreisungen. Martina Messer und Hermann Neubauer übergaben an die Jubilanten Erinnerungskerzen. Der Wiedersehensfeier im "Posthorn" schloss sich eine Dankandacht an.