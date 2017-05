Vermischtes Weiherhammer

05.05.2017

5

0 05.05.2017

Dass Weiherhammer ein Vorzeige-Ortsverband der KAB ist, offenbarte der Bericht von Teamsprecherin Gertrud Werner in der Jahreshauptversammlung. Sie erinnerte an zahlreiche Aktivitäten, von Bildungsangeboten bis zu geselligen Treffen. Höhepunkt war die Feier des 115-jährigen Bestehens mit Diözesanpräses Thomas Schmid in Verbindung mit dem Sozialforum.

Wählen gehen

"Das alles war nur zu stemmen, weil ich auf einen treuen Mitarbeiterstab zählen kann, der weiß, wo es anzupacken gilt", fasste Werner ihren Dank zusammen. Sie erklärte auch das Bemühen, Abwechslung in die KAB zu bringen und appellierte an die Mitstreiter: "Bringen Sie Ihre Freunde und Bekannten mit zu den Veranstaltungen." Ferner verwies Werner auf die Rundbriefe des Diözesanverbands und die Zeitung "Impuls". "Werfen Sie diese Sachen nicht einfach weg." Denn nur, wer gut informiert sei, wisse Bescheid, was in der und durch die KAB geschehe. Eine weitere Infomöglichkeit sei die Homepage der Pfarrei.Der Ortsverband zählte schon mal 250 Männer und Frauen. Inzwischen macht der Abwärtstrend auch in Weiherhammer nicht Halt. Bei 7 Sterbefällen und 8 Abmeldungen sind es aktuell 147 Mitglieder. Befragt nach dem Eindruck von der KAB, sagte Pfarrvikar Yesu Savariyappan: "Sie ist eine lebendige Zelle in der Pfarrei."KAB-Rechtsstellenleiter Josef Wismet ging auf die Sozialwahlen ein. Alle gesetzlich Versicherten könnten bis 31. Mai direkten Einfluss auf die Geschäftspolitik der Sozialversicherungsträger nehmen. "Dabei entscheiden die Versicherten ab 16. Lebensjahr über ihre Vertreter bei der Deutschen Rentenversicherung und bei den Berufsgenossenschaften ebenso wie über die Verwaltungsräte bei den Ersatzkassen. Sie bilden die höchsten beschlussfassenden Gremien." Hinter der ACA, die sich als Gemeinschaft christlicher Arbeitnehmer-Organisation einbringe, stünden die drei mitgliederstärksten Verbände KAB, Kolpingwerk und der Bundesverband evangelischer Arbeitnehmer-Organisationen (BVEA).Zu den Kernforderungen zähle optimale medizinische Versorgung für jedermann und ein menschenwürdiges Leben im Alter.