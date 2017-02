Vermischtes Weiherhammer

In der Pfarreiengemeinschaft Weiherhammer, Kaltenbrunn, Kohlberg brodelt es. Die Pfarrversammlung am Sonntag endet fast mit einem Eklat. Trotzdem gibt es auch positive Aspekte.

Pfarrer nicht erreichbar

Pfarrhof steht leer

Es gibt sicher einige Gründe, dass Pfarrvikar Yesu Savariyappan nicht im Pfarrhof wohnt, aber noch mehr, die dafür sprechen. Kirchenpfleger Karl Bauer

Wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da. Pfarrer Adam Nieciecki zur Klage, bei Sterbefällen nicht erreichbar zu sein.

Kaltenbrunn. Mit der Nachfrage wegen der "eiskalten Dürnaster Marienkirche" löste Benno Fischer eine lebhafte Diskussion aus. "Wir wollten nur, dass Mesner Franz Plößl eher anheizen soll, weil immer weniger Leute zur Messe kommen. Auch zu einer Sondersammlung wären wir bereit", erklärte KAB-Teamsprecherin Sieglinde Koppmann. Plößl nannte als Grund die veraltete, nicht mehr ausreichende Heizungsanlage."Von uns ist keine Sparmaßnahme angeordnet", erklärte Kirchenpfleger Karl Bauer. "Das ist Sache der Kirchenverwaltung Dürnast." Nach einem Wortgefecht erklärte der Mesner seinen Rücktritt, den er aber am Montag wieder revidierte.Gabriele Lobenhofer sprach die wiederholte Nichterreichbarkeit des Pfarrers Adam Nieciecki bei Sterbefällen an. Darauf antwortete der Geistliche mit den Worten: "Wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da." Mit Humor und einer Runde Schnaps gelang es Pfarrgemeinderatssprecherin Martina Messer, die Wogen im vollbesetzten Saal zu glätten und das Positive in den Vordergrund zu rücken. "Laut Umfrage wird die Arbeit von Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung und weiteren Ehrenamtlichen sehr geschätzt", sagte Messer. Positive Bewertung gab es für neue Fest- und Andachtsformen, Blumenschmuck, Chormusik, den Einsatz von Ministranten, Lektoren sowie Mesnern. Anlass zur Kritik bot der Notfallplan für die Urlaubszeit der Geistlichen. Unter anderem gefielen den Gläubigen die Anfangszeiten der Gottesdienste nicht. "Wir werden uns um Änderung bemühen", versicherte Messer.Die Vorschläge für ein lebendiges Miteinander in der Pfarrei reichten von einem jährlich gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarreiengemeinschaft (PGM), über die Verstärkung des Kirchenchors und Abwechslung im Gottesdienst sowie einem Pfarrfasching bis hin zu einem Pfarrer für Kaltenbrunn, der die Seelsorge betreibt. Im Hinblick auf die 2018 fälligen Pfarrrgemeinderatswahlen äußerte Messer die Hoffnung, neue Mitglieder zu finden, die zur Mitarbeit bereit wären.Den guten Zustand der Gebäude und Anlagen und die trotz Renovierungen und Pfarrheimneubau sehr solide Finanzlage hob Kirchenpfleger Karl Bauer hervor. Die Spendenfreudigkeit sei im Vergleich zu anderen Pfarreien noch "sehr gut", "obwohl es durch den nachlassenden Gottesdienstbesuch weniger Leute sind, die geben." Die Kollekten sanken von 28 000 auf 19 617 Euro, die weiterzuleitenden Sondersammlungen um 3000 auf 15 500 Euro. 400 Personen/Ehepaare habe man um das Pflichtkirchgeld von 2,50 Euro gebeten."2500 Euro sind ein fantastisches Ergebnis. Man sieht, dass 50 Prozent der Pfarrangehörigen unsere Kirche nicht egal ist und 25 Prozent sogar mehr überweisen", bemerkte Bauer. Die Zahlen spiegelten auch die Situation in der Pfarrei wider, fuhr Bauer fort. Einige müssten sehr viel oder immer mehr leisten. Und meist stellten die Leute, die am wenigsten tun, die größten Forderungen. "Die Leute müssen sich auf Einschränkungen einstellen", signalisierte Bauer. "Wir brauchen keine Leute, die mit unnötigen Vorschriften unsere Arbeit erschweren, selber aber zur Lösung der Probleme nichts beitragen. Interessiert sich in Regensburg jemand, wie unsere Pfarreiengemeinschaft funktioniert?"Bauer nannte den unbesetzten Pfarrhof ein leidiges Thema. "Es gibt sicher einige Gründe, dass Pfarrvikar Yesu Savariyappan nicht im Pfarrhof wohnt, aber noch mehr, die dafür sprechen", betonte Bauer. Er sah den Abschluss eines Geschäftsführer-Vertrags mit dem Diözesan-Caritasverband für den Kindergarten als Entlastung. Dies koste allerdings 3000 Euro. Lob gab es für den neuen Leiter Markus Linsmeier, der für frischen Wind und neue Ideen sorge.