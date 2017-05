Vermischtes Weiherhammer

08.05.2017

08.05.2017

Drei Chöre binden einen bunten Melodienstrauß zum 90. Geburtstag des Männergesangvereins (MGV) "Liederkranz". Dessen Vorsitzender Robert Kohl bricht eine Lanze für das deutsche Liedgut.

Mit Charme und Klangfülle Drei Chöre boten bei der Jubelfeier ein mitreißendes Programm. Feierlich getragen und akzentuiert bot der Gastgeber Franz Schuberts "Im Abendrot". Mit dem Tessiner Volkslied "Pferde zu vieren traben" besangen die Eschenbacher die Liebe zum Mädchen in der sternenklaren Mondnacht. "So ein Tag, so wunderschön wie heute" war bezeichnend für den Anlass. Kraftvoll startete der MGV Mantel unter Klavierbegleitung von Michael Bertelshofer mit Oldies: "Ein ehrenwertes Haus" von Udo Jürgens und der vom Dirigenten neu arrangierte "Singende Blues". Zum Höhepunkt entfaltete der Gemeinschaftschor Weiherhammer-Eschenbach zu "Heimat deine Sterne", bei dem Franz Kohl als Solist auftrat, faszinierende Klangfülle.



Mit Charme und Professionalität meisterte Riita Michelson die musikalische Leitung. In munterer Runde wurde das Jubiläum mit den "Lustigen Boum" ausgiebig gefeiert. (bk)

"Singet zum Preise froh eine Weise zum Lob der Musik", mit diesem Festprolog eröffnete der MGV die Jubiläumsfeier im proppenvollen TSG-Heim. Dem Jubelverein erwiesen auch Vertreter der Ortsvereine ihre Reverenz. "90 Jahre und kein bisschen leise, Liebe zum Gesang und immer bereit, den Mitmenschen Freude zu bereiten, dies ist und war die Prämisse", leitete Vorsitzender Kohl seine Festrede ein. Er bedauerte, dass in der heutigen Zeit Chöre unter Mangel an Aktiven litten, weil sich ein gewisser Egoismus breitmache. Diesem Trend müssten alle Vereine entgegenwirken, denn ein Mensch könne nur in der Gemeinschaft bestehen.Die schnelllebige Musikbranche gaukle vor, dass das Angebot an großen Konzerten und über Sendeanstalten große Kunst wäre, fuhr Kohl fort. Fehlendes Talent der Mitwirkenden werde dabei durch aufwendige Choreografien und viel Haut vertuscht, Harmonie durch Lautstärke ersetzt. "Gerade dadurch sind die Chöre heute gefordert, hier einen Gegenpart zu bilden und zu zeigen, wie schön und musikalisch unser deutsches Liedgut ist", unterstrich der MGV-Chef.Kohl: "Gerade wir in Deutschland sollten uns unserer großen Komponisten erinnern, deren Lieder und Texte heute noch aktuell sind und nicht wie die Hits im Radio irgendwann wieder in der Versenkung verschwinden. Helfen Sie alle mit, dass wir noch viele gemeinsame Jubiläen feiern können", lautete Kohls Appell. Ebenfalls viel Applaus erhielt Hans Kellermann für seinen amüsanten Rückblick auf die Vereinsgeschichte."Auch wenn ihr nicht gerade mit jungen Sängern gesegnet seid, leistet ihr immer noch einen unschätzbaren Beitrag zum kulturellen Leben und seid gerngesehene Botschafter weit über die Gemeinde hinaus", lobte Georg Ebenhöch vom Sängerkreis Nordoberpfalz den "Liederkranz".Der MGV als Förderer des gesellschaftlichen Lebens sei eng in das Gemeindeleben eingebunden und deshalb aus Weiherhammer nicht wegzudenken, betonte Bürgermeister Ludwig Biller. Trotz der schwierigen Nachwuchssuche hoffte er, "dass uns der MGV noch recht lange erhalten bleibt." Rudi Bayer vom Nachbarverein Mantel bat, sich bei großen Anlässen weiterhin gegenseitig zu unterstützen. "Singen schafft Balance auf seelischer Ebene, stärkt das Herz und hält das Gedächtnis in Schuss", wusste Eschenbachs "Liedertafel"-Präsident Karl Ott.