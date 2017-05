Vermischtes Weiherhammer

04.05.2017

2

0 04.05.2017

Die Chronik könnte leicht eine Zeitungsseite füllen. Immerhin feiert der Männergesangverein Liederkranz am Wochenende 90-jähriges Bestehen.

Festprogramm Der Festabend beginnt am Samstag, 6. Mai, um 19.30 Uhr im TSG-Sportheim. Neben Festansprache, Chronik und Ehrungen stehen Aufführungen des Gastgebers sowie des MGV Mantel und der "Liedertafel" Eschenbach auf dem Programm. Es werden Bilder aus 90 Jahren "Liederkranz" gezeigt. Im Anschluss spielen "Die lustigen Boum" auf. (bk)

33 Männer ließen sich im vom Arbeitslosigkeit geprägten Jahr 1927 nicht entmutigen, einen Arbeitergesangverein (AGV) zu gründen. 1932 wurden die Sänger als Gesangsriege in den Radfahrverein "Concordia" eingegliedert. Ab 1934 gab es ein AGV-Verbot.Am 4. November 1947 beschlossen 21 junge Männer im Gasthaus Scherm einen Neubeginn. Zu regelmäßigen Proben trafen sie sich im Rittersaal. Fast 20 Jahre gaben die unvergesslichen Wirtsleute Kuni und Fritz Braun den Sängern eine Heimat. Bei unentschuldigtem Fernbleiben kam es zu einer Aussprache mit dem "Sünder". Dreimaliges Fehlen führte zum Ausschluss. Die Aufführung der Operette "Die von der drentern Isar" und des Singspiels "Der Fürscht" mit dem legendären "Heibl-Senne" sowie eigenem Orchester 1951 auch in Etzenricht und Mantel war einer der größten Höhepunkte in der Vereinsgeschichte. Als Patenverein hatte man aufgrund der Hüttenwerks-Verbindungen den MGV Bodenwöhr auserkoren. Noch in guter Erinnerung ist das 60. Jubiläum. Bürgermeister Georg Härnings Idee zu einem Heimatabend schlug glänzend ein. 350 Sänger aus 11 Chören hatten sich zu einem Gemeinschaftschor unter Leitung von Siegfried Brenner aus Weiden auf dem Sportplatz formiert. 1998 erreichte der MGV den Höchststand von 220 Mitgliedern, aktuell sind es 145.Neben den jahrelangen Frühlingssingen und Serenaden glänzten zu der Zeit noch 37 Aktive als würdige Vertreter von Weiherhammer unter anderem beim Alpenländischen Sängertreffen in Kelchsau/Tirol, bei Auftritten in Groß-Gaglow, in der Ortenau, beim Chor des Wasser- und Schifffahrtsamts Trier sowie beim Chorfestival in Bamberg und Bundessingen in Amberg.Den MGV führten in diesen 90 Jahren Karl Simmet, Balthasar Sternecker, Johann Windisch, Rudolf Reichelt, Karl Gräf, Max Braun, Wenzel Wagner, Hermann Biller und Josef Müller. Bei der Führungskrise 2008 erwies sich Robert Kohl als Retter und steht seither mit großem Einsatz an der Spitze. Seiner Initiative ist auch das Herbstfest der Musik zu verdanken. Als Dirigenten fungierten Franz Beer, Georg Hirmer, Georg Zenger, Josef Haubner, Artur Amode, Victor Pfäffl, Josef Gradl, Otto Kellner, Karl-Heinz Kohl, Hans Schaller, Rosemarie Biller, Silke Brenner und Sandro Augustin. Unter ihnen ragte Ehrendirigent Kohl heraus. Von seinem in 32 Jahren erarbeiteten Repertoire zehrt der MGV noch heute. Seit 2011 fordert die gebürtige Estin Riita Michelson den gerade noch singfähigen Chor zu Höchstleistungen heraus.