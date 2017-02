Vermischtes Weiherhammer

Nach dem Edeka-Markt schließt nun auch die Bäckerei. Die Anwohner ärgern sich und müssen für den Einkauf weiter fahren.

"Es rührt sich nichts mehr in der westlichen Hauptstraße", stellen Einheimische und Besucher fest. Nach der Schließung des Edeka-Markts war auch der Auszug des Bäckerei-Filialisten nur eine Frage der Zeit. Seit 6. Februar ist alles dicht. Um Unfug vorzubeugen, hat die Pächterin - sie ist es noch bis Ende 2017 - aus Sicherheitsgründen einen Zaun errichtet. Er verhindert auch das Befahren des großen Parkplatzes. "Wir unternehmen alle Anstrengungen, um die Lücke zu schließen und die Nahversorgung zu sichern, denn die Bürger hoffen auf eine baldige Entscheidung", erklärte Bürgermeister Ludwig Biller auf Anfrage. Ein Neubau auf dem Areal Ecke Haupt-/Hubertusstraße sei nicht ausgeschlossen. Im August 2014 waren auf diesem Platz, der im Besitz der Familie Engel ist, drei Werkshäuser abgebrochen worden. "Wir kaufen seit der Schließung im 3,4 Kilometer entfernten Netto in Mantel ein. Zum Etzenrichter Edeka sind es auf der Umgehungsstraße rund 8 Kilometer. Da können wir ja gleich nach Weiden fahren", beschwert sich eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ähnliches ist nicht nur am Stammtisch, sondern vor allem im westlichen Siedlungsgebiet von Weiherhammer oft zu hören.