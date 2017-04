Vermischtes Weiherhammer

Die Pfarreiengemeinschaft Weiherhammer-Kohlberg-Kaltenbrunn muss sich auf Änderungen einstellen. Pfarrer Adam Niciecki ist vorerst bis 31. Mai krankgeschrieben. Pfarrsekretärin Angelika Egeter bemüht sich um Vertreter.

Mit eventuellen Gottesdienstausfällen müssen die Gläubigen jedoch rechnen. Auf Pfarrvikar Yesu Savariyappan kommt eine noch stärkere Belastung zu. Er muss nun auch die Erstkommunionfeiern in allen drei Pfarrkirchen übernehmen. Für die nächsten Tage gilt folgende Regelung: Samstag: 17.30 Uhr Messe in Weiherhammer (Pfarrer Andreas Schlagenhaufer), 18.30 Uhr Kaltenbrunn (Vikar Yesu). Sonntag: 9 Uhr Weiherhammer (Monsignore Karl Wohlgut), 9.30 und 14 Uhr Kaltenbrunn (Vikar Yesu), 10.30 Uhr Kohlberg (Studiendirektor a. D. Ludwig Taufer). - Montag: 9 Uhr Kohlberg, 10.30 Uhr Weiherhammer (Vikar Yesu); Maiandachten um 18 Uhr in Kohlberg, 19 Uhr Kaltenbrunn (Vikar Yesu), 19 Uhr Weiherhammer (Lektorin Marga Kohl). In Dürnast beginnen die Messen im Mai am Dienstag erst um 18.45 Uhr.