26.01.2017

Kaltenbrunn. Der auf dem Rodlerhof gezogene Junghengst "Neverland" wurde bei der Haflinger-Hengstkörung in Verden/Niedersachsen als Siegerhengst mit der Körnote 7,25 ausgezeichnet. "Neverland" wurde am 15. April 2014 im Stall der leidenschaftlichen Züchterin Ingrid Köstler als Nachkomme des Hengsts "Negreska" und der Stute "Freya von Step by Step" geboren.

Wolfgang Kapke hat "Neverland" erworben. Hellseherisch prophezeite er damals schon: "Dieses Fohlen mache ich noch zum gekörten Hengst." Er sollte Recht behalten. 2017 wird das Pferd in Hemmoor erstmals auf der Deckstation von Kapke zum Einsatz kommen. Schon seit 1985 werden auf dem Rodlerhof Haflinger gehalten und geritten. Die ganze Familie Köstler ist mit in die Zucht und Ausbildung der Pferde eingebunden. Die 18-jährige Tochter Lisa ist als vorzügliche Reiterin bekannt. Ihre Mutter Ingrid hat sich mit Hilfe eines Tierheilpraktikers grundlegende Kenntnisse angeeignet für Kuh- und Pferdestall. "Der Erfolg spricht dafür", sagt die Landwirtin aus Berufung.