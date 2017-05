Vermischtes Weiherhammer

29.05.2017

10

0 29.05.201710

Volksfest-Atmosphäre am Beckenweiher: 1500 gut gelaunte Menschen feiern am Sonntag die erste Sommer-Serenade. Heißes Wetter, kühle Getränke und eine der ältesten bayerischen Beat-Formationen bescheren den Gästen einen einzigartigen Abend zum 300-jährigen Ortsjubiläum.

Ausverkauft

Kleine Verbesserungen

Das Vereinskartell hatte das Areal zwischen Rathaus und Beckenweiher in eine riesige Partyzone verwandelt. Das hochsommerliche Wetter lockte Junge und Junggebliebene aus Weiherhammer und den umliegenden Orten bereits um 17 Uhr in Scharen auf den Rathausplatz. Mit der Verpflichtung der Band "The Happening" landeten die Organisatoren einen Volltreffer. Die fünf Musiker boten unter anderem Rock-Oldies von CCR, den Rolling Stones und Beatles. Perfekt gab die Formation auch Johnny Cash's Folksong "Prison Blues" wieder.Trotzdem konnten es die Veranstalter wohl nicht allen Gästen recht machen. Der ein oder andere hätte sich lieber zünftige volkstümliche Musik gewünscht. "Das ist mir zu laut", stellten zwei ältere Männer fest. Zweieinhalb Stunden lang riss die Schlange vor dem Stand des Rathaus-Cafés nicht ab. Das Personal kam ordentlich ins Schwitzen. Flammkuchen war um 19 Uhr ausverkauft, Burger und spanische Spezialitäten um 20.30 Uhr. Begehrt waren die fruchtigen Cocktails des Heavy-Metal-Clubs. Das galt ebenso für die von der BRK-Wasserwacht und dem Kirwaverein betriebene stark frequentierte Weinbude.An den Zapfhähnen waren pausenlos die Mitglieder des Motorrad-Stammtischs, der FWG und des FC-Bayern-Fanclubs im Einsatz. Schon um 18.30 Uhr musste Kartellchef Julian Kraus, der alles im Griff hatte, Radler und Mineralwasser nachordern. "Super Atmosphäre, wunderbares Ambiente, prima Speisen und Cocktails", schwärmten Hanna Riedl, Manuel Werner sowie die Flosserin Anja Lindner. "Ich freu mich schon aufs Bürgerfest am 5. August", sagte Michael Bäumler, seit Juli 2016 Neubürger von Weiherhammer.Auch Doris Melchner war begeistert. Die jetzt in Regensburg lebende ehemalige Miss Weiden und Miss Bayern - sie moderiert nach wie vor Misswahlen im süddeutschen Raum - war mehr als angetan von der Veranstaltung. 29 Grad herrschten um 20 Uhr. Da ließ es sich auch auf den Rathaus-Stufen, auf den Grünflächen am Weiherufer oder auf Bierfässern aushalten. "Verbesserungspunkte wie mehr Sitzplätze gibt es immer. Das Bürgerfest wird auch eine andere Nummer", resümierte der zufriedene Cheforganisator Julian Kraus.Seine Prognose sieht Bürgermeister a. D. Werner Windisch bestätigt: "Die von der Gemeinderats-Mehrheit getroffene Entscheidung zur Neugestaltung des Rathaus-Umfelds als Ortsmitte war richtig. Es ist schön, dass hier neues Leben entsteht und die Bürger diesen Platz annehmen."