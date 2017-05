Vermischtes Weiherhammer

Gefestigt geht die SPD in die nächsten Jahre. Der Ortsverein zeigt Geschlossenheit und will auch in Zukunft die Kommunalpolitik mitgestalten.

Der Vorstand Einstimmig bestätigt wurden für weitere zwei Jahre: Vorsitzende Johanna Krauß, Stellvertreter Mirko Bertl, Kassiererin Barbara Fastner, Schriftführer Andreas Solter, Stellvertreter Wolfgang Schimmer. Organisationsleiter ist Richard Krauß, Bildungsbeauftragter Markus Müller, Seniorenbeauftragter Gerwald Adam, AsF-Vertreterin Andrea Schmid. Vorstandsmitglieder sind Christian Biller, Helmut Fastner, Rainer Vater, Elisabeth Weiß, Werner Windisch, Karl-Heinz Zwieber. Revisoren bleiben Karin Hortig und Günter Hampl. (bk)

Weil sich alle Amtsinhaber dem Votum der Hauptversammlung stellten, hatte Wahlleiterin Andrea Schmid am Samstag im Schützenheim leichtes Spiel. Vorsitzende Johanna Krauß reflektierte jedoch zunächst die Aktivitäten und die Präsenz bei 34 Veranstaltungen, auch außerhalb von Weiherhammer.Dies führte zu Mehrausgaben, ohne das Guthaben wesentlich zu schmälern, stellte Fastner fest. Sie hoffte, "dass ihr auch künftig euer Scherflein beiträgt". "Unser Ortsverein mit 45 Mitgliedern hat Zukunft verdient. Wir haben in der Vergangenheit bei vielem mitgewirkt und uns zu einem wichtigen Bestandteil unserer Gemeinde entwickelt. Darauf wollen wir nicht verzichten."Mit diesen Worten rief die SPD-Chefin alle Mitglieder auf, mitzuziehen, um die Aufgaben angehen zu können. Dank sagte Bürgermeister a. D. Werner Windisch für Krauß' Einsatz und dafür, dass sie auch in der siebten Periode den Ortsverein führt. Die SPD-Chefin warb um Unterstützung für MdB Uli Grötsch:" Wir brauchen ihn als kompetenten Abgeordneten in Berlin." In einem 40-minütigen Referat plädierte Gewerkschaftssekretär Helmut Fiedler für eine gemeinsame Mitgestaltung des Programmentwurfs für die nächsten vier Regierungsjahre durch SPD und DGB nach dem Motto "Wie viel Sozialstaat müssen wir uns leisten?" Eingehend auf Europa sagte Fiedler: "Lassen wir uns von Populisten wie dem US-Präsidenten Donald Trump, aber auch Parteien wie der AfD doch nicht für dumm verkaufen: Protektionismus, Abschottung und neuer Nationalismus sind keine Alternativen in unserer globalisierten Welt. Gerade Deutschland als Exportland lebt vom Welthandel, der wichtigsten Quelle unseres Wohlstands."Fiedler forderte eine Abkehr vom bisherigen neoliberalen Globalisierungskurs. Die Wohlfahrtsgewinne müssten endlich gerecht verteilt werden. "Dass wir ein anderes, sozialeres Europa brauchen ist klar. Klar muss aber auch sein, dass kein Europa keine Lösung ist", betonte Fiedler.