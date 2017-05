"Stolz auf Stützen des Männergesangsvereins"

Vermischtes Weiherhammer

Die Ehrungen beim Männergesangsverein "Liederkranz waren Ausdruck dafür, dass der Verein eine lebendige Gemeinschaft ist, aber auch eine Bestätigung, dass sich die Jubilare wohlfühlen. "Wir sind stolz auf die Stützen des MGV", betonte Vorsitzender Robert Kohl beim Festabend anlässlich des 90. Jubiläums. Der Vorsitzende des Sängerkreises Nordoberpfalz, Georg Ebenhöch, überreichte die vom Präsidenten des Fränkischen Sängerbundes Peter Jacobi unterzeichnete Urkunde für 65 Jahre an Ehrenmitglied Alfons Bogner (Fünfter von rechts), für 50 Jahre an Robert Kohl (Sechster von rechts), für 40 Jahre an Herbert Koch (links). Als fördernde Mitglieder halten seit 70 Jahren Alois Zanner (Fünfter von links), 65 Jahre Bernhard Adam (Achter von links) die Treue. 50 Jahre sind Ottmar Braun und 25 Jahre Karl Stahl (Sechster und Dritter von links) dabei. Dazu gratulierten auch Bürgermeister Ludwig Biller und Jutta Schwab von der Sängergruppe. Nicht anwesend waren Karl Biller, Alois Ertl, Richard Fehlner, Hermann Heibl, Siegfried Kohl, Hans Wiederer (50 Jahre), Andreas Götz, Ingeborg Schuhmann, Roland Weber (25 Jahre) und Richard Biersack (10 Jahre). (Bericht folgt). Bild: bk