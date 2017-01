Vermischtes Weiherhammer

19.01.2017

Thansüß. Der Rückzug des langjährigen Finanzverwalters Gerhard Grünbauer aus Gesundheitsgründen zwingt den Schützenverein "Tell" zur Neuverteilung der Aufgaben. Für Schützenmeister Reinhard Seidl und Stellvertreter Andreas Luber, die ebenfalls zurücktraten, bedeutete dies einen Positionswechsel. Luber wechselt auf den Posten des "Tell"-Chefs, Moritz Lobenhofer ist zweiter Schützenmeister und Reinhard Seidl Kassier.

Im Amt bleiben Schriftführerin Susanne Meyer, Sportleiter Markus Dreyer sowie die Beisitzer Philipp Grünbauer, Peter Seidl und Jonas Wurzer. Die Kasse prüfen Hans Walberer und Heinrich Siegert. Marktrat Heiner Müller wünschte dem Vorstand eine glückliche Hand und fügte hinzu: "Ich komme gerne in dieses Haus und bin stolz, dass es diesen letzten gesellschaftlichen Dorf-Treffpunkt gibt." Früher hatte Thansüß drei Wirtshäuser. "Die neue Satzung ist auch formell durch. ,Tell' ist jetzt nicht nur Sport-, sondern auch Kulturverein", informierte Reinhard Seidl. Als 59. Mitglied begrüßte er Marie-Sophie Blind. Trotz Investitionen in Spielplatz und Stodl konnte das Kapital gehalten werden. Für seine jahrzehntelange gute Arbeit erhielt der 2016 zum Ehrenkassier ernannte Grünbauer ein Sonderlob: "Wir waren ein gutes Team." Es ist ein schönes Gefühl, wenn man so eine Mannschaft hinter sich weiß." Der nach 14 Jahren schweren Herzens scheidende Vorsitzende lobte die Jugend: "Der neue Stodl ist sauber gestrichen, sieht aus wie ein Schweden-Haus - ein besonderes Verdienst von Moritz Lobenhofer mit seinem Bauteam."Seidl dankte der Marktgemeinde und der Firma Quarzsand Strobel für einen Sattelzug Spielplatzsand und allen Helfern, die beim Spielplatzumbau mitgewirkt haben. Nicht minder stolz zeigte sich Seidl, weil die Jugend vom Kinderfasching über das Bockbier-, Maifest, Johannisfeuer und die Kirwa nahezu alles selbstständig organisiert hat. Das Aufstellen des Christbaums im Dorf und die gemeinsame Weihnachtsfeier der Thansüßer Vereine wurde 2016 ebenfalls vom Schützenverein "Tell" mit seiner Kirwajugend organisiert.