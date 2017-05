Ulrike Gschwendtner gibt in der Bücherei Einblicke in Kräuterkunde

14.05.2017

14.05.2017

Mehr ging nicht. Die Bücherei war ausgebucht. Und es kamen fast ausnahmslos Frauen. "Mit Power in den Frühling starten", lautete der Titel des Abends. Dozentin war Kräuterführerin Ulrike Gschwendtner, auch Betreuerin des Gartens im Staatsgut Almesbach.

Junge Wildkräutertriebe haben alle eine therapeutische Wirkung. Ulrike Gschwendtner

Eine Frühjahrskur mit dem geschmacklich gewöhnungsbedürftigen Frischpflanzensaft der Brennnessel stellte Gschwendtner vor. "Dieser Saft, über zehn Tage getrunken, sorgt für Entwässerung, Entgiftung, Entsäuerung und Blutreinigung", betonte sie. Brennnesselsamen seien eine gute Nahrungsergänzung und wirkten leistungssteigernd. Auch in der Küche finde die Brennnessel zum Beispiel als Spinatersatz Verwendung. Teemischungen, Pesto und Tinkturen könnten selbst hergestellt werden. Gschwendtner hatte dazu Kostproben wie Kräuterbutter, Bärlauchaufstrich und verschiedene Tees mitgebracht. Als Spülung für die Nieren sei dünner Tee aus Birkenblättern gut. Er vertreibe Müdigkeit und helfe bei Hautausschlägen."Der verdauungsfördernde Bärlauch, auch Wildknoblauch genannt, ist ein Segen für die Darmpflege und zudem ein natürliches Antibiotikum, das blutdrucksenkend wirkt und das Immunsystem stärkt", fuhr Gschwendtner fort. Sie empfahl für den Wintervorrat die Aufbewahrung in Gläsern zur späteren Verwendung für Pesto. Für sehr effektiv hält die Expertin Kuren mit ungesüßtem Tee oder Frischpflanzensaft. Und bitter bremse Lust auf Süßes: Löwenzahn - er findet auch in Gemüse, Salat oder Teigfüllung Platz. Mit seinen vielen Bitterstoffen sei er wichtig für Galle, Leber und Verdauung."Es kostet schon Überwindung, morgens ein Likörglas bitteren Wermut zu trinken, aber er macht wach", bemerkte Gschwendtner. Diese Kur zur besseren Durchblutung der inneren Organe habe schon Hildegard von Bingen empfohlen.Neben Ingwer, der durch seine Schärfe neben Gallen- und Magensaftbildung auch die Darmfunktion positiv beeinflusse, verwies Gschwendtner auf viele andere Kräuter: Ob als Tee, Saft, Wein, Honig, Smoothie, Salat oder Tinktur, Umschlag und Einreibung. "Junge Wildkräutertriebe haben alle eine therapeutische Wirkung."