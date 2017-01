Vermischtes Weiherhammer

16.01.2017

Weiherhammer/Kohlberg. Gleich zwei Mal krachte es in den beiden Nachbarorten. Ein 33-jähriger Toyota-Fahrer aus Weiherhammer fuhr am Sonntag gegen 8.45 Uhr zu schnell auf der mit Schneematsch bedeckten Staatsstraße zwischen Dürnast und Weiherhammer, wie die Polizei mitteilte. Er geriet ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab und prallte erst gegen eine Bake, dann gegen einen Baum. "Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt", informierte die Polizei.

Schon einen Tag später krachte es wieder. Ein 79-jähriger Kohlberger war am Montag gegen 13 Uhr mit seinem VW Golf auf der Staatsstraße 2238 unterwegs. Er wollte von Röthenbach kommend in Richtung Weiden abbiegen, übersah dabei aber einen 58-jährigen Postautofahrer, der mit seinem Ford Transit von Weiden in Richtung Amberg fuhr.Die Fahrzeuge stießen "im Bereich der Einmündung" zusammen, wie die Polizei berichtete. Durch den Aufprall wurde die 78-jährige Golf-Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Weiden. Der Transit-Fahrer blieb unverletzt. Am Transit, der "im Frontbereich erheblich beschädigt wurde", entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Die Feuerwehr Kohlberg sicherte die Unfallstelle, regelte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn.