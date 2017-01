Vermischtes Weiherhammer

30.01.2017

Nach der Flaute im Vorjahr versucht es die KAB mit einem neuen Konzept für den italienischen Weinabend. Und der enorme Arbeitsaufwand lohnt sich.

Das gemütliche Schützenheim erwies sich für die Veranstaltung als beste Wahl. Die Gäste kamen am Samstag in Scharen. Kellermeister Gerhard Reiter präsentierte edle Tropfen aller Geschmacksrichtungen: als Weißweine "Pinot Grigio" und Chardonnay "Delle Venezie", als Rote den "Bardolino" und einen milden Etschtaler.Passend dazu servierte das Küchenteam köstliche Vorspeisenteller. Reiter hatte auch Trinksprüche parat, zum Beispiel: "Wer Nüsse schält und sie nicht isst, bei Jungfrauen sitzt und sie nicht küsst, beim Weine weilt und nicht schenkt ein, der muss ein wahrer Trottel sein." Das Publikum von 25 bis 83 ließ sich von der weinseligen Stimmung mitreißen. DJ Rays hatte die Musik-Lautstärke so reguliert, dass sich die Gäste noch gut unterhalten konnten. Für Gaudi sorgte Margit Reiter mit der "Flugzeugentführung Boeing 4711". Dafür suchte sie sich elf Personen für besondere Rollen aus. Der Rest spielte die Passagiere. Die Teamsprecher Gertrud Werner und Martin Eheim strahlten angesichts des vollen Schützenheims und freuten sich zudem über den Besuch von Pfarrvikar Yesu Savariyappan, Bürgermeister Ludwig Biller und den "Kolping-Singers" aus Mantel. Auch das war neu und wurde gerne angenommen: Für alle, die zu tief ins Glas geschaut hatten, stand bis 2 Uhr ein Heimfahrdienst bereit.