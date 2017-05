Vermischtes Weiherhammer

22.05.2017

15

0 22.05.201715

Nach monatelanger Vorbereitung durch die Religionspädagoginnen Angela Meier und Stefanie Ziegler sowie sieben Tischmüttern sind zwölf Mädchen und elf Buben endlich am Ziel: Sie treten zum ersten Mal an den Tisch des Herrn.

Unter Glockengeläute und Orgelbrausen zogen die Kommunionkinder mit Pfarrvikar Yesu Savariyappan in die prächtig geschmückte Pfarrkirche Heilige Familie ein. Auch Rektor Günther Paul sowie die Klassenlehrerinnen Carina Hartwig und Nina Fahrnhammer besuchten die Feier.Die Tischmütter hatten passend zum Motto ein Boot mit Segeln - darauf befand sich das Konterfei der Kinder - aufgebaut. Ein Symbol dafür, sich Jesus als Kapitän anzuvertrauen. Die Liturgie, Fürbitten und Gabenbereitung am Altar verdeutlichten, dass die Kinder nun in die Gemeinschaft aufgenommen sind. "Die heilige Kommunion ist ganz einfach zu verstehen: Man nimmt das Stückchen Brot in die Hand. Der Priester sagt ,Der Leib Christi', wir ,Amen' und dann essen wir das Brot, das zum Leib Christi geworden ist", lautete der erste Impuls, den Leon Kiener vortrug.Toni Wolfram betonte: "Jetzt weiß ich, was Kommunion bedeutet. Wir sollen den Glauben von Jesus bekommen, und wenn wir diesen haben, dann sind wir automatisch auch Brot des Lebens." Die "Harmony Sounds" begleiteten unter Leitung von Gitarristin Melanie Säckl die Zeremonie. "Es wäre schön, wenn ich euch weiterhin in der Kirche sehe", sagte Pfarrvikar Yesu Savariyappan am Ende der Dankandacht. "Wer möchte Ministrant werden?", rief er in die Runde.Spontan traten vier Mädchen und drei Knaben vor die Altarstufen. Seine zweite Frage "Wer will Priester oder Nonne werden?" löste dagegen heiteres Lachen aus. Der Kommunionausflug mit den Kaltenbrunnern führt am Mittwoch in das Freizeitparadies Pottenstein.