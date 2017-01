Wirtschaft Weiherhammer

Immer deutlicher werden die raumschiffartigen Konturen des neuen BHS-Corrugated-Betriebsgebäudes. Damit einher geht die Neustrukturierung des Überbetrieblichen Bildungszentrums in Ostbayern (ÜBZO) als Denkfabrik und Wissenschaftspark. Mit der "Vision 24" wurde jetzt auch die Neuausrichtung des ÜBZO der Öffentlichkeit vorgestellt. Anlass war ein Besuch von Arbeits- und Sozialministerin Emilia Müller.

"Denkfabrik für die BHS"

250 Partnerfirmen

Sechs Abteilungen geplant Laut Professor Dr. Erich Bauer soll das Überbetriebliche Bildungszentrums in Ostbayern (ÜBZO) nach der Umstrukturierung sechs Abteilungen haben. Nummer eins sei das bisherige Kerngeschäft unter anderem mit den Bereichen Elektro, Metall und Informationstechnologie. Es folgt "Weiterbildung" für alle Ausbildungsebenen und "alles, was mit Prozessmanagement zusammenhängt". Web-basierte Inhalte würden integriert. Abteilung 3 wird das neue Kompetenzzentrum für Produktionstechnologie, auch um "Berufe für Industrie 4.0 zukunftsfit zu machen". Dann folgen die Abteilung "Hochschule, Forschung, Internationales für nationale und internationale Kooperationen mit Hochschuleinrichtungen" und die Abteilung "soziale Projekte". Die sechste Abteilung soll sich systematisch um staatliche Projektförderungen kümmern für die Herausforderungen aus Industrie 4.0. (sbü)

Für die Neuausrichtung des ÜBZO steht vor allem ein Name: Professor Dr. Erich Bauer. Der ehemalige Präsident der Hochschule Amberg-Weiden ist seit wenigen Monaten Vorstandssprecher der Lars- und Christian-Engel-Stiftung und Geschäftsführer des ÜBZO. Das Konzept, das er der Ministerin präsentierte, ist mehr als ein neuer Organisationsplan oder eine neue Aufgabenverteilung. Vielmehr spiegelt es unter dem Namen "Vision 24" die Philosophie einer außeruniversitären Bildungseinrichtung wider, die sich voll und ganz den digitalen Herausforderungen der Industrie- und Arbeitswelt 4.0 stellen will.Bauer beschrieb die wichtigsten Elemente der Neuausrichtung: "Wir wollen zunächst Denkfabrik für die BHS sein und uns als Wissenschaftspark in Weiherhammer entwickeln." Als einziges Kompetenzzentrum für Produktionstechnologie in Deutschland sollen alle Aus- und Fortbildungsebenen abgedeckt werden. Sie beginnen bei dem dualen Ausbildungsberuf Produktionstechnologe und der dafür eingerichteten Berufsschulklasse, reichen über Fort- und Weiterbildungsmodule bis hin zum dualen Studium.Das Kompetenzzentrum wird ganz auf die Anforderungen von "Industrie 4.0" ausgerichtet und Dienstleister für viele Bereiche der Wirtschaft sein. An die Adresse des ebenfalls anwesenden Weidener Oberbürgermeister Kurt Seggewiß gerichtet, sagte Bauer: "Wir wollen auch das Thema Halmesricht, also das in Weiden auf 24 Hektar geplante Denkdorf, angehen." Teil der "Vision 24" ist laut Bauer ferner, "von Weiherhammer die Wissensregion Oberpfalz stark zu machen". In der digitalen Welt von Industrie 4.0 würden die Produktionsprozesse neu gestaltet. Die Wertschöpfungskette verlaufe über Digitalisierung. Daran müsse sich auch der Bildungsbereich anpassen.Grundsätzlich erklärte der ehemalige Hochschulpräsident: "Kein Abschluss ohne Anschluss." Und: "Kein Talent darf verloren gehen." Das neue ÜBZO-Konzept setze auf Netzwerke und Partnerschaften. Bereits jetzt gibt es 250 Partnerfirmen. "Neue Lernformen", "modulare Angebote" und "berufsbegleitendes Lernen" waren weitere Stichworte. Angebote soll es auch für Benachteiligte und Menschen in besonderen Lebenslagen geben. "Wir wollen Trend-Scout für Partner und Netzwerke werden, und die Engel-Stiftung soll Knotenpunkt und Impulsgeber sein." 15 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen gebe es im Einzugsbereich von 100 Kilometern, zählte Prof. Bauer auf.In der Antwort der Ministerin hörte er viel Lob. Hinsichtlich ÜBZO und BHS sprach sie von einer "Bereicherung für die Region". "Wir stehen an Ihrer Seite, wenn es um Investitionsförderung geht", versicherte sie. Notwendig sei die Vernetzung von Praxis und Wissenschaft. Sehr zufrieden zeigte sich die Ministerin mit der Arbeitsmarktentwicklung in der Oberpfalz, sah aber auch die Notwendigkeit permanenter Weiterbildung der Arbeitnehmer. Leistungsschwächere und Flüchtlinge müssten einbezogen werden. Als Zulieferer stünden in der Industriewelt 4.0 gerade kleine und mittlere Betriebe vor einer großen Herausforderung."Mit Frau Müller konnten wir immer wichtige Projekte auf den Weg bringen", sagte Geschäftsführer Lars Engel. Das vergangene Jahr sei "das beste in der Unternehmensgeschichte" gewesen. 60 Millionen Euro nannte er als Investitionssumme des neuen Unternehmensgebäudes.