Wirtschaft Weiherhammer

01.02.2017

01.02.2017

Ob Häuslebauer oder Großinvestor - ein gefühltes Schicksal ist immer gleich: Jeder Bau wird teurer und später fertig als geplant. Diese Erfahrung macht zurzeit die BHS Corrugated. Doch sonst ist aus der Chefetage nicht die geringste Klage zu hören.

Mehr Konsum, mehr Pappe

Service für die digitale Zukunft Die BHS Corrugated beschäftigt 1900 Mitarbeiter, davon über 800 am Stammsitz in Weiherhammer. Mehr und mehr wandelt sich der Maschinenbauer vom reinen Anlagenhersteller zum digitalen Servicepartner. Ein Drittel der Belegschaft ist ständig beim Kunden vor Ort und betreut die Anlagen, die mit dem System in Weiherhammer vernetzt sind. Die Mitarbeiter in der Zentrale wissen dank komplexer EDV genau, wann eine verkaufte oder gemietete Riffelwalze ausgetauscht werden muss. Die wird dann "just in time" aufbereitet und geliefert, so dass dem Kunden kein Tag Produktionsausfall droht. (phs)

Eigentlich wollte der Maschinenbau-Riese am 27. Mai sein "Lifecycle Building", einen Gebäudekomplex aus Entwicklung, Montage, Verwaltung, Restaurant und Fitness-Center einweihen. An diesem Tag hätte der verstorbene Seniorchef Paul Engel Geburtstag, zudem würde das Hüttenwerk exakt 300 Jahre alt."Aber wir mussten die Erfahrung machen, dass Maschinenbau etwas anderes ist als Hochbau", seufzt BHS-Geschäftsführer Christian Engel. Mit Zusagen und Terminen gehe es da eben nicht so genau zu wie bei der Riffelwalzenherstellung für Wellpappen-Anlagen.Also ist die Einweihung nun für den 27. September vorgesehen. Das Ganze kostet zudem 60 statt der ursprünglich angesetzten 45 Millionen Euro. Trotzdem ist es für die BHS ein Grund, gleich viermal auf die Pauke zu hauen. Ein Fest steigt für die Kunden, eines für Schulen und Hochschule, eines für die Mitarbeiter und eines für die Bevölkerung am Tag der offenen Tür. Eventuell schaut Heimatminister Markus Söder vorbei. Zugleich bekommen die bereits bestehenden Gebäude auf dem Firmengelände am Beckenweiher einen neuen Namen und eine neue Funktion. Sie werden zum "Science Park", über den Professor Erich Bauer, der frühere FH-Präsident und heutige Vorstand der Lars- und-Christian-Engel-Stiftung wacht. Darin geht es schwerpunktmäßig um die Zukunft der Ausbildung, unter anderem um das neue Berufsbild des Produktionstechnologen, das die BHS international etablieren will.All das will finanziert sein. Mit dem laut Engel "besten Jahr der Firmengeschichte" im Rücken geht das ein bisschen leichter. 460 Millionen Euro hat die BHS Corrugated 2016 umgesetzt. "Alle großen Industrieregionen kaufen bei uns ein", freut sich der Inhaber.Die Gründe dafür sind zum Teil banal. So können sich Tausende Chinesen zum ersten Mal im Leben eine Waschmaschine leisten. Verpackt sind solche langlebigen Konsumgüter in Wellpappe. Zudem macht das gleiche Material weltweit ein Drittel der Verpackungen für Essen und Getränke aus. "Das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber das alles kommt in Kartonagen in die Supermärkte." Und dann sind da noch die Amazons und andere Online-Händler dieser Welt, deren wachsender Umsatz mit Büchern, Handys und Klamotten ebenfalls von Pappe ist.Doch nicht nur das Konsumklima zwischen Mexico City und Peking spielt den Weiherhammerern in die Hände, auch auf die eigene Stärke ist Verlass. Der technologische Vorsprung trägt dazu bei, dass die BHS ihre Position als Weltmarktführer ausgebaut hat. Die Oberpfälzer sind so stark, wie die Nummern zwei bis acht der Welt zusammengenommen.Und Donald Trump, der bedrohlich die Steuerkeule auf Einfuhren schwingt? Christian Engel bleibt vorerst gelassen: "Hätten die Amerikaner gute Hersteller von Wellpappenanlagen, würden sie im eigenen Land kaufen."Auch die gefürchteten chinesischen Plagiate fechten die Weiherhammerer nicht an. Qualität setzt sich eben durch, ist Engel überzeugt, der mit seinen Managern gerade den Ausbau des Werks in Shanghai vorantreibt. 2018 soll er fertig sein - falls alles so läuft wie geplant.