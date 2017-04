Projekt des ÜBZO am 9. Mai in der Ausbildungswerkstatt

25.04.2017

(sbü) Noch nie hatten Arbeitnehmer so gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt wie derzeit. Es gebe zur Zeit sehr viele freie Stellen. Das überbetriebliche Bildungszentrum in Ostbayern (ÜBZO) möchte mit einem neuen Projekt mehr Arbeitsuchenden für einen Fertigungsberuf in der Industrie begeistern. Daher hat das ÜBZO mit der Arbeitsagentur und den Jobcentern Weiden-Neustadt und Tirschenreuth die Initiative "Probier's aus - Praxistag in der ÜBZO-Ausbildungswerkstatt" gestartet.

Arbeitsuchende haben dabei die Chance, sich über einen zukunftssicheren Beruf zu informieren. Auch diejenigen, die ins Erwerbsleben zurückkehren oder eine zweite Chance im Berufsleben suchen, sind aufgerufen, sich zu melden.Initiatoren des Projekts sind Professor Erich Bauer, Sprecher der Lars- und Christian Engl-Stiftung und Geschäftsführer des Aus- und Fortbildungszentrums ÜBZO in Weiherhammer und ÜBZO-Abteilungsleiter Ronald Behrend. Beide wollen damit intensiv für Weiterbildung oder Umschulung werben. "Wer Interesse hat, sich völlig unverbindlich in unseren modernsten Aus- und Fortbildungswerkstätten umzusehen, kann dies am Praxistag, Dienstag, 9. Mai, von 13 bis 17 Uhr hier in Weiherhammer ausgiebig erledigen", sagt Abteilungsleiter Behrend. Die Veranstaltung soll ein Schnuppertag für Interessenten ab 18 Jahren sein. Abhängig von der Zahl der eingehenden Meldungen wird die Aktion wiederholt.Interessenten können die Bereiche Metall und Elektrik kennenlernen. Zwei- oder dreijährige Ausbildungen könnten als Ziel angeboten werden, so zum Beispiel Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker oder Industrieelektriker. Im Metallbereich wird unter professioneller Anleitung ein Flaschenöffner hergestellt, im Elektrobereich ein sogenanntes Widerstandsmännchen. "Mit den praktischen Übungen kann jeder Teilnehmer seine Talente und Grundfertigkeiten prüfen", erläutert Behrend.Getestet werde auch, ob jemand farbenblind ist oder ob der Allgemeinwissenstand den Ausbildungsanforderungen entspricht. Am Ende des Programms erhalten alle Teilnehmer eine individuelle Zusammenfassung. Sie kann zum Beispiel auch die Empfehlung für ein Praktikum beinhalten, damit Teilnehmer ihr Interesse an einem Beruf vertiefen können. Über Fördermöglichkeiten einer Ausbildung oder Umschulung informieren die Berater der Arbeitsagentur und des Jobcenters.Anmeldungen für den Schnuppertag werden unter Telefon 09605/919-9354 angenommen.