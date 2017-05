Wirtschaft Weiherhammer

05.05.2017

8

0 05.05.2017

Fachleute sagen: Nur zehn Prozent aller Heizungen sind richtig eingestellt. Das kostet Geld und Komfort, lässt sich aber ändern. Wie, das besprechen die Teilnehmer eines Netzwerktreffens des ETZ.

Einstellungs-Sache

Clever sparen

(sbü) Zum zwölften Netzwerktreffen hatte das Energietechnologische Zentrum Nordoberpfalz (ETZ) ins Rathaus in Weiherhammer eingeladen. Ein einziger Tagesordnungspunkt stand auf dem Programm. Formuliert war er als "Der hydraulische Abgleich für die Heizung". Zu dem Thema referierte Florian Eichler von der Firma Danfoss GmbH.Da kaum jemand in der Bevölkerung den Begriff "hydraulischer Abgleich" kennt und versteht, gab es gleich zu Beginn des Referats eine ausführliche Erklärung. Es geht um die optimale Einstellung der Heizung, erläuterte Eichler und fügte dann wörtlich hinzu: "Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass die Heizung richtig funktioniert". Ziel sei "die richtige Wassermenge, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen".Das alles solle auch möglichst ohne störende Geräusche erfolgen. Vermieden werden soll zum Beispiel auch, dass manche Räume in einem Gebäude schlecht beheizt werden können oder andere überheizt würden. In einem gut eingestellten Heizungssystem transportiert die Heizungspumpe warmes Wasser gleichmäßig in alle Räume. Abgekühltes Wasser fließt zurück zum Heizkessel.Eichler machte grundsätzlich deutlich, dass es zwar auch um Einsparungen bei den Heizkosten gehe, hauptsächlich aber um einen zweckmäßigen Heizungskomfort. Amortisationsfragen sollten nicht im Vordergrund stehen. Den vielen anwesenden Fachexperten des Heizungs- und Installationsgewerbes erläuterte Eichler dann die verschiedenen Systeme, mit der der hydraulische Abgleich erfolgen könne. Genannt wurden "Differenzdruckregler" die an zentraler Stelle in der Nähe der Heizungspumpe installiert werden oder "dynamische Ventile an jedem Heizkörper". Diese Systeme ermöglichen es auch, die Heizungspumpen richtig zu dimensionieren und auszulegen. Bei Brennwertheizungsanlagen würde sich acht bis zehn Prozent mehr "Brennwertnutzen" ergeben. "Keine Sanierung ohne hydraulischen Abgleich," empfahl Eichler.Exakte Kostenangaben konnte er zwar nicht machen. Im Zweifamilienhaus würde sich im Falle neuer dynamischer Ventile an allen Heizkörpern ungefähr ein Betrag von 4000 Euro ergeben. Mit "Smart-Home-Systemen" könnten sich die Vorteile des hydraulischen Abgleichs noch deutlich steigern lassen.Das seit August 2016 geltende BAFA-Förderprogramm für Heizungsoptimierung würde 30 Prozent der Kosten für den hydraulischen Abgleich übernehmen. Das Antragsverfahren sei einfach und unbürokratisch. Antrag können Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen stellen. Nähere Auskünfte erteilt auch das ETZ in Weiden, das unter der Telefonnummer 0961/480 292 90 erreichbar ist oder die Energieberater der Verbraucherzentralen.