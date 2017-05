Wirtschaft Weiherhammer

09.05.2017

Die Wissensregion Nordoberpfalz, über die Erich Bauer, Leiter des ÜBZO in Weiherhammer, viel spricht, steht vor einem wichtigen Schritt. Die Anerkennung als Kompetenzzentrum für Produktionstechnologie steht bevor.

Seit gut drei Jahren bereitet sich das Überbetriebliche Bildungszentrum in Ostbayern (ÜBZO) auf diese Bestätigung durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) vor. Bundesweit gibt es 28 Kompetenzzentren, das ÜBZO wäre das erste für Produktionstechnologie. Ende des Jahres läuft die Förderperiode für die Startphase aus. Beim Besuch von Staatssekretär Johannes Hintersberger vom Arbeits- und Sozialministerium, der mit den Abgeordneten Albert Rupprecht und Tobias Reis gekommen war, betonte Projektleiter Wolfgang Siebert in Vertretung für den sich auf China-Reise befindlichen Bauer: "Das Bundesinstitut stellt höchste Ansprüche." Regelmäßig würden sich die Qualitätskontrolleure des BIBB von der Eignung des ÜBZO überzeugen. Siebert präsentierte zwei Beispiele für den hohen Standard im ÜBZO.Mitarbeiterin Magdalena Kellner erläuterte das in den eigenen Räumen weitgehend selbst entwickelte Lernmanagement-System. Wo es einen Internetanschluss gibt, sei es für Auszubildende verfügbar. Es sei ein virtuelles Klassenzimmer, ermögliche die Kommunikation mit Ausbildern und unter den Auszubildenden zu Fachthemen und habe theoretische Lehrinhalte parat.Das zweite Beispiel für außergewöhnliche Ausbildungsmethoden wird derzeit errichtet. "Wir bauen eine Simulationsanlage für eine Wellpappen-Produktionsanlage", erläutert Siebert. "Ich sehe, hier besteht höchstes Qualitätsniveau", lobte Staatssekretär Hintersberger und fügte an: "Das ÜBZO ist bayernweit ein Leuchtturm. Vielleicht auch darüber hinaus." Er deutete an, dass im Etat des Freistaats Mittel für das Bildungszentrum eingeplant seien. "Neben dem Bund will auch der Freistaat für ein festes Fundament und Planungssicherheit sorgen."