60 Jahre im Verein

05.05.2017

Die Armbrustschützen brachten Gold, Silber und Bronze mit nach Hause, stellen den Landesschützenkönig und holten damit den höchsten Titel auf Bayernebene. Es lief rund, sowohl sportlich, als auch gesellschaftlich.

Das Vereinsjahr 2016 ließen erster Gildenmeister Georg Rebl, Sportleiter Thomas Jenke, Jugendleiter Tobias Irlbacher und die Gwandnerin Hannelore Quardokus in der Jahreshauptversammlung noch einmal Revue passieren. Sie zeigten dabei ein aktives Vereinsjahr auf, das von vielen gesellschaftlichen aber auch sportlich erfolgreichen Veranstaltungen geprägt war.Besonders stark waren im vergangenen Jahr die Senioren bei der Bayerischen und der Deutschen Meisterschaft sowie bei der BASV-Meisterschaft. Sie brachten am Ende mehrere Medaillen mit nach Hause. Neben der Teilnahme am Festzug in Pleystein war das 50-jährige Jubiläum der Schützenkollegen aus Mindelheim gesellschaftlicher Mittelpunkt. Auch heuer stehen wieder zahlreiche Meisterschaften und Vereinsveranstaltungen auf dem Programm. Zum Highlight wird mit Sicherheit die Teilnahme am Oktoberfest-Festzug in München.Zweiter Bürgermeister Alexander Werner gratulierte der Armbrustschützengilde zu ihren sportlichen Erfolgen, mit denen sie auch ein Aushängeschild für die Marktgemeinde sei. Der Verein pflege ein harmonisches Vereinsleben, was sich nicht zuletzt in der guten Teilnahme an den Veranstaltungen zeige.Für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft wurden Max Loew, für 20 Jahre Mitgliedschaft Mirko Lammel und für 30-jährige Mitgliedschaft Friedrich Lunz, Armin Lunz sowie Hans-Peter Höppner ausgezeichnet. Bereits 40 Jahre ist Rainer Achhammer Mitglied der Gilde. Ein ganz besonderes Jubiläum feierte Franz Bauer. Dieser zählte als Gründungsmitglied der Armbrustschützen bereits sein 60. Jahr in der Gilde.