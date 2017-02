Freizeit Wernberg-Köblitz

10.02.2017

7

0 10.02.2017

"Als du 1956 deinem Fritz das Ja-Wort gegeben hast, hast du nicht nur deinen Mann geheiratet, sondern gleich den ganzen Schützenverein mit dazu." Diese Worte des Schützenmeisters Johann Dotzler zauberten ein Schmunzeln in die Gesichter der Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Wernberg-Köblitz. Sie waren gleichzeitig bezeichnend für das 60 Jahre lange Engagement von Anni Böhm im Schützenverein.

Doch nicht nur Anni Böhm, sondern auch Anne Obermeier sowie Annemarie und Hans Luley sind seit fast fünf Jahrzehnten ebenfalls feste Stützpfeiler des Vereins. Alle vier blicken auf ein Leben zurück, in dem der Schützenverein Wernberg-Köblitz eine sehr große Rolle spielte, ja bis heute noch spielt. Wenn der Schützenverein eine Veranstaltung ausrichtete, dann waren diese vier Mitglieder mit dabei. Wenn es galt Festumzüge zu besuchen, waren sie mit vor Ort. Wenn ausgekocht wurde, wenn Kuchen gebacken werden musste, wenn Arbeitseinsätze anstanden oder rund um Haus und Grundstück etwas zu reparieren war, auf sie konnte man zählen. Der langjährige Erfolg des Rentnertreffs beruht zu einem großen Teil in der Tatkraft dieser vier Mitglieder.Aber auch das aktive Schützenwesen wurde durch sie gefördert, zum Beispiel durch das Fritz-Böhm-Gedächtnispokalschießen, das Anni Böhm ausrichtete und insbesondere durch Hans Luley, der nicht nur bis heute aktiver Schütze ist, sondern in früheren Jahren auch als Jugend- und Schießleiter tätig war sowie seit Jahrzehnten dem Vorstand angehört. "Auf die vier war immer Verlass", so Johann Dotzler. Die vielen ehrenamtlichen Stunden, die Anni Böhm, Anne Obermeier, Annemarie Luley und Hans Luley dem Schützenverein Wernberg-Köblitz in 50 bzw. 60 Jahren geleistet haben, seien finanziell nicht aufzuwiegen, so der Schützenmeister.Der Verein sprach den Geehrten eine besondere Anerkennung aus und ernannte sie zu Ehrenmitgliedern.