Club-Besen am Marktplatz: Weine und hausgemachte Maultaschen

21.05.2017

Die Idee der "Rescue Boum", den Marktplatz mit Leben zu füllen, gefiel. So entschieden sich die Clubfreunde Wernberg mit Vorstand Stefan Fiedler dafür, am Samstag, 17. Juni, ab 17 Uhr zum ersten "Club-Besen" auf den Marktplatz einzuladen. Die "Besenwirtschaft" oder kurz "der Besen" bezeichnet im Raum Württemberg eine Gastwirtschaft, die selbsterzeugten Wein direkt vermarktet. Ein aufgestellter oder am Eingang hängender Besen dient als Zeichen, dass die Besenwirtschaft geöffnet ist. Vergleichbar ist das Ganze mit dem in der Oberpfalz heimischen Zoigl. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Mit feschen Bedienungen laden die Clubfreunde zu gekühlten Weinen von einem Winzer aus dem Weinsberger Tal ein. Dazu gibt's hausgemachte Maultaschen, Spätzle, Winzerbraten und Flammkuchen aus dem Holzofen. Von 23 bis 2 Uhr wird ein kostenloser Heimfahrservice in und rund um Wernberg-Köblitz angeboten. Bild: exb