Ein steinreicher Wernberger

Freizeit Wernberg-Köblitz

16.05.2017

Herbert Riedl, Jahrgang 1944, ist nicht nur selbst "Urgestein" der Marktgemeinde Wernberg-Köblitz, sondern gehört wohl auch zu den reichsten Bürgern des Ortes: Er ist "steinreich".

Ehrenplätze für Steine

Mühsame Arbeit

Herbert Riedl besitzt eine Steinsammlung, die ihresgleichen sucht, schwärmt Maria Hirsch, die gleich in der Nähe wohnt. In den Vitrinen liegen Unikate, versehen mit einem Schildchen, auf dem die Art des Steins, der Fundort und die Jahreszahl des Auffindens vermerkt sind. Bereits als Kind liebte Herbert Riedl die Natur und ihre Besonderheiten. Durch seine berufliche Tätigkeit - er ist gelernter Elektriker und stieg zum Lehrlingsausbilder in der Flachglas und bei Pilkington auf - sowie durch die Veränderungen in der Arbeitswelt, war er viel auf Lehrgängen. So kam er in alle Ecken Deutschlands. Von zahlreichen Entdeckungs- und Erkundungsgängen in der jeweiligen Region brachte er immer einen "Andenkenstein" mit, den er an seinem Arbeitsplatz aufstellte und der immer die Bewunderung von Kollegen und Besuchern fand. Gerne gab er Auskunft über die Steine und ihre Herkunft. "Von Sammelleidenschaft konnte man aber noch nicht sprechen", meint er selbst.Ausschlaggebend waren dann zwei Begebenheiten, die sich in einem Urlaub mit seinen beiden Söhnen im Kaisertal bei Kufstein zutrugen. In einem Bachbett lag ein besonders schöner Stein, der als Souvenir mit heim genommen wurde. Als man dann auch noch einen fand, der Kristalle enthielt, war es geschehen. Die Steine erhielten im Hause Riedl einen Ehrenplatz. Zu diesen "Erinnerungssteinen" gesellten sich weitere, es sprach sich herum, dass Herbert Riedl Interesse an Steinen hatte. Ein Freund brachte ihm sogar ein Exemplar aus Griechenland mit, der aus einer Treppe stammen soll, über die einst der Apostel Paulus geschritten sein soll.Nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben machte der Pensionär zahlreiche Wanderungen und Suchgänge in Kiesgruben, Tongruben, Steinbrüchen und unternahm Feldbegehungen. Dabei ist er - entsprechend ausgerüstet - allein oder mit Freunden und Gleichgesinnten zum Fachsimpeln und Gedankenaustausch unterwegs. Oft findet er unter den sogenannten "Lesesteinen" ganz außergewöhnliche Exemplare .Jeder Stein wird aufgeschnitten, geschliffen und poliert, - eine mühsame und anstrengende Arbeit. Dabei aber enthüllen ganz unscheinbare Klumpen phantastische Bänderungen, Musterungen und feine Farbverläufe. Dies ist bei Bänderachaten der Fall, die es speziell in der Oberpfalz, in der Gegend um Strahlfeld gibt, da hier der "Pfahl" zutage tritt. Das ist ein 150 Kilometer langer und etwa 300 Millionen Jahre alter Quarzgang, der bei Nabburg beginnt und sich bis Passau hinzieht. Er ist von größter erdgeschichtlicher Bedeutung und geologischer Einmaligkeit.Herbert Riedl hat sich ein enormes Wissen in den Bereichen Mineralien, Geologie und Erdgeschichte angeeignet. Steine sind für ihn "nichts Totes, sondern Wunderwerke der Natur". Dies empfindet auch der Betrachter der Sammlung und ganz selbstverständlich entdeckt auch der Uneingeweihte eine außergewöhnliche Form, feine Farbnuancen, oder die ganz besonders schöne "Bänderung" eines Steins. Es gibt keine zwei gleichen Steine, und jeder hat eine oder seine Geschichte, die berührt. Es ist lohnend, bereichernd und einfach schön, mit Herbert Riedl durch seine Steinwelt zu "wandern", die er auch gerne als Dauerleihgabe für Schulen oder Museen zur Verfügung stellen würde. Bis 18. Mai ist die Ausstellung im Maria Seltmann-Haus in Weiden zu sehen.