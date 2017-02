Freizeit Wernberg-Köblitz

15.02.2017

Die 24. Stadt- und Marktmeisterschaft im Kegeln war ein voller Erfolg. Bei der Teilnehmerzahl wurde eine neue Rekordmarke gesetzt.

Bei den von "Gut Holz" organisierten Stadt- und Marktmeisterschaften messen sich Vereins- und Privatmannschaften aus Pfreimd und Wernberg-Köblitz im sportlichen Wettkampf. In diesem Jahr standen 21 Herren-, 10 Damen- 10 Mixed- und 5 Jugendmannschaften auf den Bahnen. Sieben Mannschaften aus Pfreimd und 39 Mannschaften aus dem Marktgebiet von Wernberg-Köblitz - insgesamt 184 Kegler - trugen sich in die Teilnehmerliste ein. Eine Mannschaft bestand aus vier Sportlern. Gewertet wurden 25 Schübe in die Vollen und ebenso viele im Abräumen.Sportlicher Ehrgeiz und natürlich auch der Spaßfaktor standen dabei im Mittelpunkt. Dies konnte schon an den Namen der verschiedenen Gruppierungen abgelesen werden. Neben den "Flotten Bienen" gingen die "Donnerstags Moidln", die "Boum vo da Annelies" oder die "Fanta Vier" an den Start. An drei Tagen rollten die Kugeln im Jugendheim in Wernberg. Zur Siegerehrung trafen sich die Teilnehmer im FC Sportheim wieder. Organisator Manuel Kraus freute sich über den großen Zuspruch. Besonders dankte er den Schriftführern, die alle drei Tage die Ergebnisse akribisch zu Papier brachten sowie Wirtin Maria Köppl, die bestens für das leibliche Wohl der Sportler gesorgt hatte.Als bester Kegler des Turniers konnte Alfred Braun von den Weiherfreunden mit 221 Holz den Pokal entgegen nehmen. Auf Platz zwei und drei folgten Günter Froeling, Maierhof 1 (213 Holz) und Willi Eimer, SKK (210 Holz). Bei den Damen war Maria Köppl von den Weiherfreunden mit 207 Holz die Erfolgreichste, gefolgt von Anni Gottlick - "Flotte Bienen" - (197 Holz) und Marga Kerscher von den "Donnerstags Moidln" (197 Holz). Bei der Jugend dominierte Johannes Manner von der Jugendfeuerwehr Oberköblitz mit 173 Holz vor Nick Radowsky aus dem Team "Boum vo da Annelies" (168 Holz) und Andreas Lang von der Jugendfeuerwehr Oberköblitz (166 Holz).Mit besonderer Spannung wurden die Ergebnisse der Mannschaftswertung erwartet. Mit einem Spitzenergebnis von 774 Holz war die Herrenmannschaft Maierhof 1 (Günter Butz, Günter Froeling, Günther Richthammer, Hubert Betz) klarer Sieger. Auf Platz zwei folgten die Weiherfreunde 1 (762 Holz) und auf Platz drei der FC Stammtisch (712 Holz). Die "Köblitzer Moidln" (Elke Norgauer, Helga Burkhard, Betty Gietl, Maria Köppl) nahmen mit 704 Holz den Siegerpokal der Damen entgegen. Auf den weiteren Plätzen folgten Maierhof 2 (691 Holz) und die "Donnerstags Moidln" mit 678 Holz.Den Pokal der Jugend holte die Jugendfeuerwehr Oberköblitz (Tom Unger, Marcel Jäger, Johannes Manner, Andreas Lang) mit 580 Holz, gefolgt von den "Boum vo da Annelies" (531 Holz) und Maierhof Jugend (508 Holz). Das Mixed gewann die Mannschaft der Weiherfreunde 3 (Alfred Braun, Rudi Bauer, Maria Köppl, Anneliese Fiedler ) mit 782 Holz vor der SKK Wernberg (742 Holz) und "Fanta Vier" (724 Holz).