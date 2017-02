Mashed Up spielt beim Fußballer-Fasching

Freizeit Wernberg-Köblitz

Fasching bei den Fußballern des 1. FC Wernberg: Am Freitag, 24. Februar, geht es ab 20.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im FC-Sportheim rund. Es gibt wieder eine Maskenprämierung und eine große Bar, die ab 21 Uhr öffnet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Fußballer setzen auf Live-Musik. Die Band "Mashed Up" ist seit nunmehr vier Jahren Erfolgsgarant für die Fete. Dafür sorgen die fünf Wernberger Jungs Georg Lang, Wolfgang Jungwirth, Tom Ram, David Wolf und Stefan Zenger nebst Frontfrau. Nachdem Sängerin Tina Trummer an die "Midnight Ladies" vorübergehend "ausgeliehen" wurde, wird diese gesanglich bestens durch Kristina Kölbl-Hölzl vertreten. Das Publikum kann sich auf neu interpretierte Songs freuen und dazu abtanzen. Die Bevölkerung ist eingeladen. Der Eintritt ist frei.