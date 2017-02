Freizeit Wernberg-Köblitz

08.02.2017

08.02.2017

Der Schießbetrieb läuft reibungslos und die Schützen haben auch die Zeichen der Zeit erkannt, ihr Vereinsheim zu unterhalten. Dank engagierter Mitglieder öffnen sie es auch für andere Veranstaltungen.

Auf dem neuesten Stand

Beitragsanpassung steht an

Für ihre Verdienste um das Schützen- und Vereinswesen zeichnete Schützenmeister Johann Dotzler in der Jahreshauptversammlung Hannelore Winter und Gerhard Schmied mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Oberpfälzer Schützenbundes aus. Für ihr Engagement im Jugendbereich und im Vereinsvorstand dankte Dotzler Patrick Tischler und Christoph Dotzler mit dem Goldenen Ehrenzeichen des OSB. Für ihr langjähriges Engagement als Schießleiter wurden Manfred Wittke und Thomas Schlosser mit der Goldenen Verdienstnadel des OSB ausgezeichnet. Außerdem dankte Schützenmeister Johann Dotzler mit der Ehrennadel des OSB für 25 Jahre Mitgliedschaft dem langjährigen, aktiven Mitglied Hans Geßl.In seinem Jahresbericht ging Hans Dotzler auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein. Traditionsgemäß gehören hierzu das Kirchweih- und Königsschießen, der wöchentliche Rentnertreff und der Preisschafkopf zu Ostern und Weihnachten. Neben den Vereinsveranstaltungen stand das Schützenheim wieder anderen Gästen als Veranstaltungsort zur Verfügung. Auch bei örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen war der Verein mit vertreten. Lorenz und Monika Schöner sowie das Rentnertreff-Team sind bei den Veranstaltungen tatkräftig im Einsatz und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Unterhalt des Schützenheimes. Der Feuerwaffenstand nehme an Beliebtheit zu und sei nach der Einrichtung eines weiteren Notausstieges auch auf dem neuesten Stand der Bauvorschriften. Dotzlers Dank galt Dr. Thomas Pröm, Phillip Arnecke und Werner Nietsch für die Bereitschaft zur Ausbildung zum Schießwart auf dem Feuerwaffenstand.Eine zufriedenstellende Bilanz über den aktiven Schießsport zeigten Schießleiter Manfred Wittke und Jugendleiter Christian Liebl auf. So freute sich Manfred Wittke, dass die Teilnehmerzahlen an den Vereinsschießen stabil sind. Neben den gesellschaftlichen Vereinsschießen wurde die Vereinsmeisterschaft ausgetragen, man beteiligte sich an der Gaumeisterschaft, war mit zwei Schützen bei der Landesmeisterschaft vertreten und beteiligte sich mit fünf Mannschaften an der Rundenwettkampf-Saison. Die beste Platzierung im Rundenwettkampf errang die Luftpistolenmannschaft, die von der Kreisliga West in die Bezirksliga West aufgestiegen ist. Besonders freuen konnte sich Manfred Wittke, der Gaukönig wurde. Christian Liebl berichtete, dass man sich derzeit über 14 Jungschützen in Trainingsbetrieb freuen dürfe. Die Jugend beteiligte sich an diversen Schießen, es gab aber auch Pizza-Essen, Zelten, Bowling, einen Spiele- und einen Konsolenabend. Aus beruflichen Gründen muss sich Christoph Dotzler aus der Jugendarbeit zurückziehen, deshalb möchte Christian Liebl Jimmy Zachmann und Tobias Kumeth zukünftig mehr einbinden.Der Schützenmeister teilte noch mit, dass der Landesverband eine Beitragserhöhung vorgenommen habe und deshalb auch der Verein auf Dauer nicht darum herumkomme, den Beitrag anzupassen. Im nächsten Jahr wird dies zur Diskussion gestellt.Bürgermeister Georg Butz dankte dem Verein für das Mitwirken bei öffentlichen Veranstaltungen und das Öffnen des Hauses für andere Vereine und Gäste.