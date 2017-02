Kultur Wernberg-Köblitz

Autoharp-Sänger Alexandre Zindel präsentiert am Samstag, 18. Februar, um 19 Uhr im historischen Stallgewölbe der Kaffee-Rösterei Leo Bäumler in Oberköblitz sein Programm "Le Coeur fait Boum!" (Das Herz macht Boum). Zindel ist der einzige professionell tourende Autoharp-Spieler und -sänger in Deutschland. Er kombiniert dieses faszinierende, von der Zither abstammende Folk-Instrument mit einer feinen, charaktervollen Stimme in einem abwechslungsreichen Solo-Programm bekannter Folksongs, Chansons, Blues und Liedern wie "Morning has broken" oder "Non, je ne regrette rien". Sein melodiöser Stil und inniger Vortrag wird hoch gelobt, ebenso seine charmante und informative Moderation. Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler frei. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-VVK-Stellen, über Telefon 09 61 / 85-550 und über www.nt-ticket.de. Reservierungen unter Telefon 01 70 / 584 82 74.