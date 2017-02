Kultur Wernberg-Köblitz

Der Autoharp-Spieler und Sänger Alexandre Zendel gibt am Samstag, 18. Februar , ab 19 Uhr, ein Gastspiel im historischen Stallgewölbe der Kaffee-Rösterei Leo Bäumler in Oberköblitz (Landkreis Schwandorf). Das Programm ist umschrieben mit "Le Coeur fait Boum!" (Das Herz macht Boum!).

Alexandre Zindel ist der einzige professionell tourende Autoharpspieler und Sänger in Deutschland. Er kombiniert dieses von der Zither abstammende Folk-Instrument mit seiner charaktervollen Stimme in einem abwechslungsreichen Solo-Programm. Zu hören sind bekannte Folksongs, Chansons, Blues und Lieder, wie zum Beispiel "Morning has broken", "Non, je ne regrette rien", "Die Forelle". Die Autoharp ist ein 36-saitiges Instrument, das in Deutschland als "Volkszither" erfunden wurde. Es klingt voll wie zwei Gitarren und dann wieder zart wie eine Zither. Einzig in den USA hat es Verbreitung gefunden. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Kartenvorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de