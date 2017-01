Kultur Wernberg-Köblitz

19.01.2017

Beschwingt und heiter wurde beim Böhmischen Abend in Diebrunn das neue Jahr eingeleitet. Die Geschwister Braun waren hochzufrieden mit dem Besucheransturm und dem temperamentvollen musikalischen Programm, das die zahlreichen Musikanten präsentierten.

Zum Mitschunkeln

30. Geburtstag

So spielte nach dem Auftakt der Haus-Stubenmusik Robert Koller aus Zant gleich zünftig weiter auf seiner wohlklingenden Steierischen. Zithermusik aus Film und Urlaub präsentierte Hans Strobl aus Schnaittenbach. Manfred Döllinger (Weiden) erinnerte auf seinem Akkordeon an die flotten 50er Jahre - die Jugendzeit vieler anwesender Gäste."Aus Böhmen kommt die Musik", ließ Wolfgang Butz auf seiner Quetschn schneidig erklingen, während Sepp Lang (Wernberg) und Franz Graf (Sulzbach-Rosenberg) zum Mitschunkeln und Mitsingen von Oerpfälzer Heimatliedern einluden. Ein Hoch auf die Berge Südtirols stimmte Leo Gerber auf seinerQuetschn mit kräftigem Gesang an und lud zum Träumen und Schwärmen vom letzten Urlaub in den Bergen ein.Ein musikalisches Feuerwerk des Frohsinns und der besten Laune brannten die drei Geschwister Katrin, Martin und Christian Baier aus Wittschau ab, die auf Gitarre, Kontrabass, Steierischer und dem Tenorhorn nicht mehr zu bremsen waren und kaum einen Zuhörer auf dem Stuhl sitzen ließen. Auch der sichtbar stolze Papa Josef Baier stimmte auf seinem Akkordeon in die fetzige Musik des profimäßigen Geschwister-Trios mit ein, ob beim Boarischen oder auch beim "Böhmischen Traum". Mit spitzen und humorvollen Gstanzln begeisterte Franz Maunz aus Saltendorf abschließend das Publikum, bevor alle Musikanten miteinander zum Finale aufspielten.Die Geschwister Braun freuten sich, ankündigen zu können, dass der Böhmische Abend in Diebrunn heuer seinen 30. Geburtstag feiern kann. Der nächste Böhmische Abend im Gasthaus Braun findet am zweiten Samstag im März statt.