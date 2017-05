Kultur Wernberg-Köblitz

Ein bewährtes Team, ein neues Logo und schon Pläne für weitere attraktive Veranstaltungen: Das Kulturforum Wernberg-Köblitz hat ein Händchen für ansprechende Angebote.

Gelungene Veranstaltungen

Ausstellung angeregt

Neuwahlen Erster Vorsitzender bleibt Helmut Burkhardt, zweiter Vorsitzender ist Hermann Meiller, Kassier Christa Mages, Schriftführer Franz Neblich, Beisitzer Christa Appl, Maria Schlögl, Gerti Loelgen, Anna-Maria Speil, Dr. Hans-Jürgen Loelgen, Francois Panaget und Franz Spichtinger.

Vorsitzender Helmut Burkhardt ging bei der Versammlung im Landgasthof Burkhard vor den Neuwahlen in einer Powerpoint-Präsentation auf die 15 Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres ein. Sehr gut haben sich die Veranstaltungsorte bewährt. Für Konzerte und Lesungen wurde der Fürstensaal der Burg gewählt, für die volkstümlichen Konzerte das Stallgewölbe der Kaffeerösterei Bäumler. Zum Mutter-Anna Fest war ein Open-Air Konzert mit der Weidener "Metro-Big-Band" auf dem Marktplatz geplant. Leider war das Wetter zu unbeständig, so dass dieses gelungene Konzert dann in den Saal des Landgasthofs Burkhard verlegt wurde. Gelungen war auch die Ausstellung von Kreisheimatpfleger Leo Berberich zur ersten urkundlichen Erwähnung der Kirche St. Anna vor 500 Jahren.Ein Gemeinschaftswerk unter Mitwirkung des Gewerbevereins, der Marktgemeinde und der Familie Brencken war die Restaurierung des "Brenckengrabes". Das Kulturforum bot nach gelungener Restaurierung und Enthüllung einer Gedenktafel eine Exkursion an. Wieder ein Hit war die Aufführung von kurzen Sketchen in Form eines Wirtshaustheaters in der Gastwirtschaft Zehentbartl. Der Theaterverein konnte sich über ein volles Haus freuen. Die "Nacht ist nicht nur zum Schlafen da" lautete das Thema des musikalisch-literarischen Abends in der Adventszeit. Auch diesmal war der Fürstensaal der Burg mehr als ausgebucht.Der Vorsitzende stellte dann das neue Logo vor und zugleich den erstmals in Farbe gedruckten Flyer mit dem Jahresprogramm 2016/17. Einen besonderen Dank sprach er den vielen Sponsoren aus, die durch Inserate und Spenden die erfolgreiche Arbeit des Kulturforums erst möglich machen.Am Ende seines Geschäftsberichtes erwähnte der Vorsitzende die zweimalige Zusammenkunft mit dem Bürgermeister wegen des geplanten Bürgerhauses (Jugendheim) in Wernberg. In dieser Saison sind noch zwei Veranstaltungen geplant. Einmal ein klassisches Konzert auf der Burg mit dem Thema: "Berühmte Melodien aus Klassik, Pop und Film" am 21. Mai und zum Mutter-Anna Fest das Open-Air-Konzert mit "Swing-a-ling-ding". Bürgermeister Georg Butz berichtete, dass die Hobbykünstler der Partnergemeinde Bor an einer Ausstellung in Wernberg-Köblitz interessiert sind. Als Termin wurde August/September 2017 genannt.