16.05.2017

Berühmte Melodien aus Klassik und Romantik, Pop und Film sind am Sonntag, 21. Mai, um 19 Uhr im Fürstensaal von Burg Wernberg zu hören. Auf der Bühne stehen Janusz Nykiel (Bild), Violine, und Lukasz Perek, Klavier. Nykiel studierte Violine an der Musikakademie Posen und erhielt das Diplom mit Auszeichnung. Er ist als Kammermusiker in mehreren internationalen Formationen tätig. Zur Zeit arbeitet an einem Jazz-Klassik-Projekt mit Musikern der Pop-Jazz-Szene. Lukasz Perek studierte an der Musikakademie in Breslau und ist als Pianist, Posaunist und Arrangeur in der Jazz- und Theatermusik tätig. Das Programm umspannt einen weiten Bogen von John Williams, Enrico Morricone, Astor Piazzolla, Carlos Gardel bis Scott Joplin, Antonio Vivaldi und Frédéric Chopin. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb