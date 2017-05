Kultur Wernberg-Köblitz

28.05.2017

5

0 28.05.2017

Von Reinhold Tietz

Wernberg-Köblitz. Vielseitig war das Programm, vielfältig war die Verwirklichung der Musik im Zusammenspiel der beiden Musiker. Das Kulturforum hatte zu einem Duo-Abend im Fürstensaal von Burg Wernberg geladen. Janusz Nykiel (Violine) und Lukasz Perek (Klavier) präsentierten Musikstücke, sowohl Originalduos wie auch Bearbeitungen für Violine und Klavier.Ein gemischtes Programm boten die beiden, Klassik wie Jazz und Unterhaltungsmusik trugen sie vor. "I Got Rhythm" aus dem Musical "Girl Crazy" von George Gershwin klang in der intensiven Spielweise des Geigers und der aufmerksamen Begleitung des Pianisten überzeugend. Der berühmte "Entertainer" von Scott Joplin folgte in ähnlicher Lebendigkeit einschließlich mancher rhythmischer Überraschungen. Ein weiterer Ohrwurm schloss sich an: Auch "Tico Tico" von Zequinha de Abreu lebt vom ruhelosen Verlauf seiner Melodien und beeindruckt damit seine Hörer. Das Thema aus dem Film "Schindler's Liste" strahlte dagegen in den von der Geige gespielten ruhigen Tonfolgen elegische Gefasstheit aus, die von den Akkorden des Klaviers einfühlsam in ihrer Wirkung verstärkt wurden.Der Rhythmus prägte "Tango Por una Cabeza" von Carlos Gardel und hielt damit den Verstand wach. Astor Piazollas "Oblivion" ging es ähnlich. Beide Musiker überzeugten mit ihrer Melodiegestaltung. Auch trauriger Seelenzustand wurde eindringlich vermittelt, so in Fritz Kreislers "Liebesleid". "You Raise Me Up" von Rolf Lovland schildert elegisch wie Hoffnung ein desolates Erlebnis in Moll zu neuer Hoffnung in Dur führt.Der zweite Teil des Abends begann mit "Ladies in Lavender" aus dem gleichnamigen Film von Nigel Hess. Der weitgespannte Melodiebogen wurde von beiden Musikern ausdrucksstark dargeboten. Frédéric Chopin hat das folgende "Nocturne cis-moll op 27/1" komponiert, das auch in Bearbeitung für Violine und Klavier einen sehr guten Eindruck hinterließ . Für die Violine ergab sich nämlich eine riesige Melodie, die Janusz Nykiel behutsam wie wirkungsvoll vortrug. Dann kam wieder ein Tango mit voller Wucht daher. Art Van Damme hat gefährliche "Schwarze Augen" musikalisch dargestellt, was beide Interpreten rasant virtuos hörbar machten. Das nächste Stück hat der Geiger selbst verfasst. Ein "Country Dance" zieht in Doppelgriffen der Geige immer schneller und kunstvoller vorbei. Von George Gershwin schloss sich "Summertime" aus der Oper "Porgy and Bess" an. Die Melodien-Seligkeit des Evergreens verzauberte.Mit "Eines Tages im wilden Westen" ging das Programm schon zu Ende. Auch hier faszinierte die grandiose Melodie wie ihre Darbietung. Natürlich war der Beifall so stark, dass noch Zugaben folgten. Zuerst "Hello Dolly" von Jerry Herman, das beiden Künstlern vollendeten Jazzrhythmus ermöglichte, dann der "Czardas" von Vittorio Monti in einer noch virtuoseren Fassung, wie sie das Original sowieso schon ist.