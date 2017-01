Kultur Wernberg-Köblitz

Wenn der verwunschene Frosch einer adeligen Vollblutoberpfälzerin begegnet, kommt es zu Missverständnissen. Vor allem dann, wenn Hubert Treml im Märchentext "herumfuhrwerkt" und die Namen "verhunzt". Nur beim Küssen verstehen sich der "Fruaschprinz" und die Prinzessin.

Schwandorf . (rhi) Der Liedermacher ist kein "Mundart-Hardliner" und sagt auch schon mal "Tschüss". Dennoch ist der Oberpfälzer Dialekt für ihn "ein Stück Heimat". Hubert Treml hat Grimms Märchen umgeschrieben und ein Dutzend neuer Versionen auf einer CD herausgebracht. Weil die aber "niemand kaufen wollte", geht er nun auf Tour. "Da ist die Hütte voll" freute sich der Musikpoet bei seinem Auftritt am Donnerstag auf der Burg Wernberg. Treml wäre aber nicht Treml, wenn er nicht nachlegen würde: "Das ist natürlich dem kleinen Raum geschuldet".Der Entertainer führt die Zuhörer "langsam auf Hochdeutsch" an die Hexen-, Königs- und Prinzessinnenwelt heran. Aber ganz schnell ist Hubert Treml in seinem Element, schlüpft von einer Rolle in die nächste, spielt mal den Hansl, dann das Greterl, die Hexe und die Stiefmutter. "I spinn" nennt der Kabarettist sein Programm. Wie wahr: Wenn Hubert Treml das Märchen von "Rapunzel" in einer absolut abenteuerlichen Parodie erzählt, fragen sich die Zuhörer kopfschüttelnd: "Ja, spinn I".Mit ein paar Handgriffen verändert der Schauspieler die Kulisse. Schon ist das "Rumplschdülzal" an der Reihe. Der "Frau Holle" widmet Hubert Treml sogar eine "Gstanzl-Oper". Mal poetisch, mal musikalisch, dann wieder mit purem Nonsens tourt der Liedermacher durch Grimms Märchenwelt. Die Besucher sind begeistert, klatschen, lachen und singen mit. Am Ende gehen die digitalen Scheiben weg, auf denen der Autor zuvor sitzen geblieben ist.