Kultur Wernberg-Köblitz

02.05.2017

Ein bayerischer Brutalpoet, ein alternativer Freiheitskämpfer oder vielleicht doch die Helene Fischer des Kabaretts? Die Gäste im Musik-Café B 14 können sich am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr ein Bild vom "Weiherer" machen.

Nein, er passt längst in keine Schublade mehr. Seit 15 Jahren tingelt der 36-jährige in München lebende Niederbayer mit Gitarre, Mundharmonika und seiner trefflich gelungenen Mischung aus Liedermacherei und Kabarett quer durch den deutschsprachigen Raum. Ein faszinierender Sturschädel mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkramers, intelligenten Texten, mitreißender Musik und bissigem Humor.Auf seiner großen Jubiläumstour präsentiert "Weiherer" neue Lieder und Geschichten ebenso wie die Klassiker der letzten eineinhalb Jahrzehnte und zeigt sich dabei gewohnt spontan und schnörkellos. Der mutige Musiker mit einem Herz für Irrsinn und Wahnwitz hat eine riesengroße Klappe und jede Menge zu sagen. Er geizt dabei nicht mit scharfzüngiger Kritik und derben Sprüchen, beherrscht aber auch die leisen Töne. "Weiherers" Auftritte sind mehr grob geschnitztes Handwerk als fein geschliffene Kunst, seine komischen Alltagsgeschichten Kult.Und sein ungezügelter Redeschwall wird nur unterbrochen von ein paar Liedern, die einen bis ins Mark durchdringen. Vorgetragen mit einer dringlich näselnden Stimme in breitestem Dialekt, frei von Selbstgerechtigkeit, aber voller Herzblut. Tiefsinnig und absurd zugleich, kantig und verquer, immer ehrlich und direkt, jedoch nie verbittert.Unsere Redaktion verlost drei mal zwei Eintrittskarten für das Konzert am kommenden Freitag. Wer sie gewinnen will, schickt bis heute, 16 Uhr, eine E-Mail an die Adresse nabgewinn@oberpfalzmedien.de