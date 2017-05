Politik Wernberg-Köblitz

09.05.2017

Für Staatssekretär Gerhard Eck vom bayerischen Innenministerium war der Besuch in der Oberpfalz wie ein Heimspiel. Ein freundlicher Empfang und Themen, die Menschen in ganz Bayern bewegen, fanden ihn argumentativ auf sicherem Eis - das nur manchmal ein bisschen knackte.

Monster an Bürokratie

Gebt mir mit, wo es total brennt! Innenstaatssekretär Gerd Eck versprach unbürokratische Hilfe beim Thema Breitband

Vor der Hauptversammlung zum 70-jährigen Bestehen des CSU-Ortsverbandes und der zugehörigen Ehrung langjähriger Mitglieder kam ein handverlesener Kreis zusammen, um mit dem Landespolitiker Eck zu diskutieren. CSU-Landtagsabgeordneter Alexander Flierl, Landrat Thomas Ebeling, Bürgermeister Georg Butz von Wernberg-Köblitz, CSU-Ortsvorsitzender Dieter Rosenberg und der CSU-Fraktionsvorsitzende im Wernberg-Köblitzer Marktrat Konrad Kiener, sowie von Unternehmerseite Wolfgang Kredler, Peter Braun, Hermann Meiller, Josef Wiesent und Rudolf Bauer wollten in einer Art "Kamingespräch" wissen, was es unter anderem mit den Themen Breitbandausbau und sozialer Wohnungsbau auf sich hat - besonders mit Blick auf die Heimatgemeinde Wernberg-Köblitz."Sorgen, Nöte und Probleme auf Augenhöhe ansprechen", wünschte sich der Staatssekretär und versprach, "Hausaufgaben mitzunehmen". Das ließ sich Konrad Kiener als Bürgermeister-Kandidat der Christsozialen nicht zweimal sagen. Er sei seit einem dreiviertel Jahr unterwegs bei den Unternehmen vor Ort und er werde immer wieder auf das Thema Breitbandausbau angesprochen, versicherte er dem Kabinettsmitglied. "Schnelles Internet ist sehr wichtig", betonte Kiener.Gerhard Eck zeigte sich aufgeschlossen. Nach dem obligaten Hinweis darauf, wie viel Geld der Freistaat in den Breitbandausbau zu pumpen bereit ist, sprach er von "Global Playern", wie es sie auch in Wernberg-Köblitz gebe: "Die brauchen ihre Anschlüsse sofort, wenn dort viele Arbeitsplätze sind." Seine Bitte an die Gesprächspartner: "Gebt mir mit, wo es total brennt!"Natürlich brennt auch der Wohnungsbau unter den Nägeln der Kommunalpolitiker, nicht nur in Wernberg-Köblitz. "Wir fördern den Wohnungsbau in den Städten, aber auch die ländlichen Räume bekommen Mittel", versicherte Gerhard Eck - sogar 60 Prozent der Gesamtsumme. Eck wusste, dass der soziale Wohnungsbau mit der Asylproblematik verknüpft ist. So sei sogar der Freistaat bereit ("was noch nie da war") auf eigenem Grund selbst zu bauen, um für bis zu 4000 Menschen Wohnraum zu schaffen. "Auch für die Kommunen gibt es dafür Geld", munterte der Staatssekretär die Gemeinden oder Wohnbaugenossenschaften auf, ähnlich tätig zu werden.Einen Dämpfer für den Enthusiasmus gab es, als die eingeladenen Unternehmer auf die bürokratischen Hindernisse hinwiesen, die sich bei Bauvorhaben auftäten. "Ich würde nicht mehr bauen, wenn ich damals schon die Vorschriften gekannt hätte", machte Rudolf Bauer vom Truck-Center deutlich, der seinen Betrieb erweitert hat.In ein ähnliches Horn stieß Peter Braun von der Firma Gruber Bau. "Vom sozialen Wohnungsbau habe ich 25 Jahre die Finger gelassen", erzählte er und ihn gruselte vor einem entsprechenden Engagement: "Denn welches Monster an Bürokratie erwartet mich dabei?"