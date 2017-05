Politik Wernberg-Köblitz

14.05.2017

Der Neubau der Kindertagesstätte schreitet termingerecht voran. Vor Ort informierte sich der Bau- und Umweltausschuss über den Stand bei den Bauarbeiten. Architekt Ingo Mages konnte dem Gremium nur Gutes berichten.

Neuer Hydrant

Gutachten notwendig

(bnr) Die Rohinstallation ist abgeschlossen, die Wände sind verputzt und der Estrich eingebaut. Als nächstes wird der Außenputz angebracht und ab Ende Mai mit den Außenanlagen begonnen. Innen werden die abgehängten Decken montiert und der Fußboden verlegt. Ausdrücklich lobte Architekt Mages die beteiligten Handwerker: "Sie haben pünktlich und mit großen handwerklichem Können die Arbeiten erledigt."Für den weiteren Baufortgang musste der Bauausschuss verschiedene Gewerke vergeben. Mit der Errichtung des Sonnenschutzes (20 011 Euro) und der sanitären Trennwände (3454 Euro) wurde die Firma Bauer als günstigster Anbieter beauftragt. Die Malerarbeiten erledigt die Firma Bachmeier aus Pfreimd für 22 565 Euro. Des Weiteren werden für die Erstausstattung der Kindertagesstätte eine lange Liste von Gegenständen und Geräten benötigt. Die Liste hat die Leiterin der Kindertagesstätte erstellt. Den anfallenden Kosten von 43 338 Euro hat das Gremium zugestimmt.In einer vorhergehenden Sitzung des Marktrates wurde angesprochen, dass der Fußweg vom Sonnenhang zum Baugebiet Kreuzäcker III zu steil errichtet worden ist. Auch davon machte sich der Bauausschuss ein Bild. Die bisher vorhandene Steigung wurde durch die Befestigung des Weges nicht verändert. Für Kinder mit Fahrrädern ist der neue Weg geradezu eine Herausforderung, mit hoher Geschwindigkeit hinab zu brausen. Obwohl die Durchfahrt verboten ist, kann dies schwerlich verhindert werden. Die Verlockung ist einfach zu groß. Durch mehrere befahrbare Absperrungen, wie sie auf Radwegen üblich sind, soll zumindest eine Reduzierung der Geschwindigkeit erreicht werden. Im Feuerwehrhaus werden Reparaturen an der Fußbodenheizung notwendig. Die Firma Reitinger & Mutzbauer wurde zu einem Angebot von 6496 Euro mit den Arbeiten beauftragt. Außerdem übernimmt diese Firma auch die jährliche Wartung der Heizanlage.Im Bereich der Ortschaft Kötschdorf müssen ein Unterflurhydrant und ein Hausanschlussschieber ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang wird ein Teilstück der Asphaltbetondecke ausgebessert. Der Auftrag ging an die Firma Braun aus Weiden für 3600 Euro. Nach dem Verlegen der Leerrohre und dem Einblasen der Glasfaserleitungen muss jetzt das Spleißen der Glasfaserleitungen für die LAN-Vernetzung der gemeindlichen Gebäude ausgeführt werden. Die Firma Fischer-Elektrotechnik wird für 9000 Euro mit den Spleißarbeiten beauftragt und die Firma Comject aus Wernberg-Köblitz für 7000 Euro mit der Glasfaservernetzung.Eine lange Liste von Bauanträgen wurde im Genehmigungsfreistellungsverfahren behandelt. Darin enthalten ist der Bau von vier Einfamilienhäusern und einige Um- und Anbauten. Für eine rege Diskussion und für Kopfschütteln sorgte eine weitere Vorschrift aus dem Bayerischen Landesamt für Umwelt. Der Sinn war den Räten nur schwer verständlich und macht jedes Bauvorhaben noch teurer als es sowieso schon ist.Die Wasserleitungen vom Hochbehälter Fischberg zum Kirschweg, beziehungsweise vom Hochbehälter Fischberg bis nach Saltendorf, sollen ab Herbst ausgetauscht werden. Für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ist hierzu ein Bodengutachten notwendig. Dies hat Einfluss auf die spätere Entsorgung des Materials. Die neue Wasserleitung verläuft im Wesentlichen entlang der Kreisstraße SAD 25, daher können in den angrenzenden Acker- und Wiesenflächen Salzbelastungen auftauchen. Dies hat in der Folge erheblichen Einfluss auf die Entsorgungskosten des Aushubes.Es könnten aber auch geogene Belastungen im Boden selbst auftreten. Sofern der Aushub keine Belastungen aufweist, kann dieser wieder an Ort und Stelle eingebaut werden. Belastetes Material muss aber zu einem hohen Preis in einer Deponie entsorgt werden. Die Kosten für die Analytik belaufen sich auf insgesamt 12 500 Euro.