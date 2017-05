Sport Wernberg-Köblitz

12.05.2017

Wernberg. Der TSV Detag Wernberg zeigte sich im bisherigen Saisonverlauf zu unkonstant und verpasste deshalb in der Bezirksliga Nord eine bessere Platzierung als den derzeitigen siebten Platz. Den will Detag in der Abschlusstabelle mindestens auch belegen.

So langsam macht sich bei den Köblitzern ein gewisser Kräfteverschleiß bemerkbar, da etliche Spieler zwichendurch mal eine Pause bräuchten, was aber auch ein Zeichen intensiver Arbeit ist.Im vorletzten Saisonspiel trifft die Mannschaft des Trainergespanns Thomas Gietl und Christian Luff bei der Sportvereinigung Grafenwöhr wieder einmal auf einen Gegner, dem das Wasser bis zum Halse steht und der deshalb mit allen Mitteln versuchen wird, mit einem Sieg den letzten Strohhalm zu ergreifen, wohlwissend dass er schon bei einem Remis abgestiegen wäre.Gerade gegen Teams, die gegen den Abstieg kämpfen, konnten die "Lila-Weißen" seit langem nicht mehr überzeugen beziehungsweise gewinnen. Der Druck liegt ganz klar beim Gastgeber, aber die mentale und physische Einstellung und der Siegeswille dürfen bei den Detag-Kickern nicht fehlen, um in Grafenwöhr zu punkten und die Saison in den letzten beiden Partien zufriedenstellend zu beenden. In personeller Hinsicht sieht es wieder schlechter aus, denn hinter dem Einsatz einiger Stammspieler stehen dicke Fragezeichen, Kevin Mann ist im Urlaub.