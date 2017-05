Burg-Wernberg-Cup 2017

Sport Wernberg-Köblitz

03.05.2017

(wdb) Die Tischtennisabteilung des TSV Detag Wernberg hatte zum 25. Mal zum Burg-Wernberg-Cup eingeladen.

Die Herren A (Bezirksligisten) gingen mit sieben Mannschaften zu je vier Spielern an den Start. In diesem Feld mussten alle Spieler ein Einzel gegen einen Spieler der gegnerischen Mannschaft bestreiten, Doppel gab es keine. Bei drei, beziehungsweise vier erzielten Punkten war die Partie gewonnen, es war aber auch ein Unentschieden (2:2) möglich. Es setzte sich am Ende der DJK Ettmannsdorf mit 12:0 Punkten und 24:0 Spielen durch. Auf Platz zwei folgte der FC Maxhütte-Haidhof (9:3,15:9) vor Gastgeber TSV Detag Wernberg (8:4.15:9). Im gleichen Modus ermittelten die Herren B (Kreisliga) ihre Sieger. Hier gewann der TV Amberg (10:0,19:1), gefolgt vom KF Oberviechtach (7:3,12:8) und dem SV Altendorf (5:5,10:10).Am zweiten Tag waren die Seniorinnen sowie Senioren in fünf Mannschaften unterwegs. In gemischten Teams wurde hier in gleicher Weise wie am Vortag vorgegangen. In dieser Konkurrenz siegte der TuS Dachelhofen (8:0,23:1), Rang zwei ging an den DJK Ettmannsdorf (6:2,19:5) vor dem TTC Kolping Hirschau (4:4, 12:12).