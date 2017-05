Sport Wernberg-Köblitz

05.05.2017

05.05.2017

Wernberg. Nichts zu bestellen hatte der FC Wernberg am vergangenen Sonntag und musste den Gastgeber Hahnbach in der Tabelle nach oben vorbeiziehen lassen. Für Wernbergs Trainer Erwin Zimmermann war es eine riesige Enttäuschung. Schockiert und verärgert musste er die schlechteste Leistung seiner Truppe seit seiner Tätigkeit beim FC mit ansehen. Bis auf Torwart Jonas Lang hatte kein Spieler sein Potenzial auch nur annähernd abgerufen. So kann die Mannschaft mit Sicherheit keine Punkte mehr holen. Deshalb muss die Zimmermann-Elf gegen den Gast aus Vilseck, der mit einem Spiel weniger auf dem Relegationsplatz steht, noch einmal allen mentalen und körperlichen Einsatz abrufen. Die gesamte Mannschaft muss reagieren und ein ganz anderes Auftreten zeigen als zuletzt.

Dies hat sie auch in dieser Saison schon mehrmals getan. Welche Bedeutung die Partie hat, werden die Wernberger Spieler wohl wissen, denn der Gegner steht unter Zugzwang und steht mit dem Rücken zur Wand.Ausreden gibt es nicht, alle Spieler stehen zur Verfügung und es wird auch die Unterstützung durch die treuen Fans vorhanden sein, um die nötigen Punkte einzufahren. In den letzten beiden Spielen gegen Pfreimd und Raigering, die noch um einen Aufstiegsplatz ringen, dürften keine Punkte mehr für den FC Wernberg abfallen.