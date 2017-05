Sport Wernberg-Köblitz

21.05.2017

3

0 21.05.2017

Wernberg. Toller Abschluss des ersten Jahres in der Bezirksliga Nord für den FC Wernberg. Einziger Wehrmutstropfen: die vielen vergebenen Torchancen. Bereits in der zweiten Minute scheiterte Maximilian Schatz. Dann drängte zwar der Tabellenzweite, um sich noch die Titelchance zu wahren.

Die Wernberger hielten gut dagegen, spielten als kompakte Mannschaft und ließen den Panduren keine großen Tormöglichkeiten, sondern brachten die Gästeabwehr durch überlegte Konter immer wieder in Schwierigkeiten. In der 34. Minute konnte ein FC-Stürmer im Strafraum nur mehr durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Johannes Schwirtlich sicher halbhoch ins rechte Toreck. Einen weiten Ball wehrte FC-Schlussmann Jonas Lang noch ab. Den Abpraller erkämpfte sich ein Gästespieler, Alexander Greger traf zum Ausgleich.Nach dem Wiederanpfiff gab es zuerst Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Dann spielte aber vor allem der Gastgeber (Schwarzenfeld führte bereits mit 3:0 in Amberg), Tore fielen jedoch keine mehr. Alexander Grill vergab zweimal glasklare Chancen, er scheiterte an SV-Torwart Tobias Schoberth. Auch Andreas Lorenz vergab eine gute Möglichkeit.Trotzdem waren die zahlreichen FC-Anhänger mit ihrer Mannschaft äußerst zufrieden. Mit dem Unentschieden gegen den SV Raigering, der nun in der Relegation um die Landesliga geht, beenden die Wernbergr die Saison auf dem elften Rang.FC Wernberg: Lang, Schmid, Wagner, Grill, Schatz, Lindner Stephan, Lorenz, Schwirtlich, Lindner Christoph, Ebenburger, Schreyer (46. Biller)SV Raigering: Schoberth, Buegger (75. Thaler), Prechtl, Riss, Muck, Hiltl, Greger, Groeschl (63. Haller), Wrosch (51. Seidel), Meyer, JankTore: 1:0 (34./Elfmeter) Johannes Schwirtlich, 1:1 (40.) Alexander Greger - SR: Dieter Dendorfer (Traitsching) - Zuschauer: 200