01.05.2017

Wernberg. Dem SV Obertrübenbach (1./56) darf man schon zur Meisterschaft der Kreisklasse Mitte und dem Aufstieg in die Kreisliga gratulieren. Einen Punkt benötigt der SVO aus drei Spielen noch. Am Sonntag siegte er beim TSV Dieterskirchen (6./32) souverän mit 5:2. Eine Vorentscheidung ist auch im Kampf um Platz zwei gefallen. Im direkten Duell der beiden letzten Anwärter besiegte der SC Kleinwinklarn (2./47) die SG Niedermurach/Pertolzhofen (3./43) knapp mit 1:0. Viele Tore fielen in drei anderen Spielen mit Schwandorfer Beteiligung.

SV Erzhäuser 3:8 (2:2) SV AtzenzellTore: 1:0 (1.) Maximilian Hauser, 1:1 (9.) Michal Sindelar, 2:1 (32.) Maximilian Hauser, 2:2 (45.) Maximilian Schambeck, 2:3 (55.) Michal Sindelar, 2:4/2:5 (71./74.) Raffael Biendl, 2:6 (78.) Lukas Riedl, 2:7 (81.) Maximilian Schambeck, 2:8 (84.) Lukas Riedl, 3:8 (85.) Anthony Seidel - SR: Dominik Götz (TSV Stulln) - Zuschauer: 50 - Rot: (40.) Dominik Schmaderer (Atzenzell); (40.) Thomas Scheuerer (Erzhäuser) - Besonderes Vorkommnis: (43.) SVE-Torwart Lang hält Foulelfmeter(lfj) Der SVE erwischte einen Blitzstart und ging durch Hauser mit der ersten Chance in Führung. Dann wurde der Gast stärker und erzielte den Ausgleich. Nach der erneuten Führung ließ die Heimelf zwei hundertprozentige Chancen liegen, was sich mit dem Halbzeitpfiff rächen sollte, als die Gäste wieder ausglichen. Nach der Pause vergab die Heimelf ihre Chancen, was die Gäste besser machten und auf und davon zogen. Am Ende fiel der verdiente Gästesieg etwas zu hoch aus.TSV Dieterskirchen 2:5 (0:2) SV ObertrübenbachTore: 0:1/0:2 (27./38.) Jaroslav Benes, 1:2 (57.) Maximilian Weingärtner, 1:3 (58.) Jürgen Höcherl, 1:4 (67.) Jonas Wistuba, 1:5 (86.) Jaroslav Benes, 2:5 (92.) Maximilian Weingärtner - SR: Josef Lehner (SpVgg Schönseer Land) - Zuschauer: 80(lfj) Die Anfangsphase verlief recht ausgeglichen, wobei die Gäste durch einen Doppelpack von Benes nicht unverdient mit 2:0 in Führung lagen. Nach Wiederbeginn erwischte die Heimelf ein guten Start und verkürzte durch Weingärtner auf 1:2. Doch schon im Gegenzug erhöhte Höchel auf 1:3 und Wistuba machte mit dem 1:4 für den kommenden Meister alles klar. Benes erhöhte noch auf 1:5, bevor Weingärtner mit dem 2:5 noch Ergebniskosmetik betrieb.SC Kleinwinklarn 1:0 (0:0) Niederm./Pertolzh.Tore: 1:0 (81.) Marco De Giorgi - SR: Manfred Schloderer (FTE Schwandorf) - Zuschauer: 110 - Gelb-Rot: (70.) Alexander Scherl (Kleinwinklarn); (82.) Maximilian Pamler (Niederm./Pert.)(lfj) In einem kampfbetonten Match traf der Gastgeber auf eine starke Gästeabwehr, so dass es trotz der klareren Möglichkeiten für den SCK torlos in die Halbzeitpause ging. Im zweiten Abschnitt änderte sich am Spielgeschehen zunächst nicht viel. Erst in der Schlussphase gelang De Giorgi für den Gastgeber der umjubelte "Lucky Punch" zum 1:0-Sieg, der dem SC nun alle Türen auf Platz zwei offen hält.SV Altenschwand 5:4 (2:0) SV FischbachTore: 1:0 (16.) Josef Reiger, 2:0 (40.) Felix Weibhauser, 3:0/4:0 (56./61.) Stephan Grabinger, 4:1 (66.) Tobias Hofbauer, 4:2 (71.) Manfred Jobst, 4:3 (80.) Tobias Hofbauer; 5:3 (83.) Thomas Eichinger, 5:4 (84.) Tobias Hofbauer - SR: Rony Berger (SV Altendorf) - Zuschauer: 100(lfj) Die klare Überlegenheit der Platzherren spiegelte sich nach gut einer Stunde Spielzeit in einer hochverdienten 4:0-Führung wieder. Mit dem Anschlusstreffer drehte sich die Partie. Fischbach war nun am Drücker und verkürzte durch zwei weitere Tore auf 4:3. Die Heimelf lieferte dem Gast nun wieder einen offenen Schlagabtausch und erzielte das vermeintlich entscheidende 5:3. Doch auch Fischbach gab noch nicht auf und kam erneut auf 5:4 heran. Doch schließlich bleib es beim insgesamt verdienten Sieg des SVA in einer sehr intensiven Partie auf gutem Niveau.SV Wilting 4:5 (2:2) TSV WinklarnTore: 0:1 (10.) Matthias Niebauer, 0:2 (12.) Johannes Hutzler, 1:2 (24.) Joseph Altmann, 2:2 (42.) Matthias Bauer, 2:3 (50.) Johannes Hutzler, 2:4 (52./Foulelfmeter) Matthias Niebauer, 3:4/4:4 (54./63./Foulelfmeter) Andreas Weindl, 4:5 (91.) Alexander Klonner - SR: Peter Scholz (FC Stamsried) - Zuschauer: 50(lfj) In einem verrückten Spiel gegen den Abstieg legten die Gäste los wie die Feuerwehr. Nach einer schnellen 2:0-Führung vergab der TSV allerdings zwei Großchancen und vergab sogar einen Elfmeter. Dadurch kam der Gastgeber ins Spiel, die zuvor gar nicht auf dem Platz war. Folge waren zwei Tore zum 2:2-Ausgleich und Pausenstand. Nach Wiederbeginn hatte Winklarn erneut einen tollen Start und zog wieder auf 2:4 davon. Aber Wilting gab nicht auf und konnte den Zweitore-Rückstand erneut verdient egalisieren. Ein glückliches Händchen bewies der Winklarner Trainer mit der Einwechslung von Klonner, dem in der Schlussminute der umjubelte Siegtreffer gelang.SSV Schorndorf - TSV Falkenstein 1:1 (0:0) Tore: 0:1 (57.) Michael Krüger, 1:1 (80.) Thomas Winter - SR: Joseph Baumgartner (TSV Wörth/Donau) - Zuschauer: 100 - Rot: (72.) Sebastian Reiser (Schorndorf)SC Michelsneukirchen - DJK Rettenbach 0:0 SR: Felix Guggeis (TSV Stallwang) - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (86.) Peter Kuchenbecker (Michelsneukirchen); (89.) Thomas Wankerl (Rettenbach)