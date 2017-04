Sport Wernberg-Köblitz

Wernberg. Der Sieg gegen Ensdorf war für den FC Wernberg sehr wichtig und er gibt der Mannschaft in den letzten vier ausstehenden Spielen der Saison hoffentlich das nötige Selbstvertrauen.

Mit dem SV Hahnbach (am Sonntag, 15 Uhr, auswärts) und dem VF Vilseck stehen zuerst Konkurrenten aus dem unteren Tabellenfeld auf dem Spielplan, bevor es zum Schluss gegen Pfreimd und Raigering, die ganz oben mitspielen, geht.Mit einem Sieg am Sonntag in Hahnbach wäre das Ziel Klassenerhalt schon fast erreicht. Der Gastgeber ist eine sehr große Herausforderung, steht er doch auch unter Zugzwang. Er hat zwar fünf Punkte weniger, aber noch zwei Nachholspiele gegen Schirmitz und Kastl zu absolvieren. FC-Trainer Erwin Zimmermann hofft, dass seine Mannschaft sich im Klaren ist, dass alle Tugenden, die nun mal im Abstiegskampf gefordert sind, abgerufen werden müssen. Er fordert auch eine geschlossene Mannschaftsleistung.Ziel ist es in erster Linie, den Platz nicht als Verlierer zu verlassen. Mit einem Unentschieden könnte Zimmermann gut leben. Eine gute Defensive ist deshalb wieder Grundvoraussetzung, wobei sich der FC nicht verstecken will und auch in der Offensive gegen die etwas anfällige SV-Verteidigung (56 Gegentreffer) Akzente setzen möchte. Während Bernd Zimmermann wieder dabei ist, fehlt Sebastian Schmid.