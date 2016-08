Sport Wernberg-Köblitz

29.08.2016

DJK Ensdorf: Max, Dotzler, Westiner Fabian, Reinhard (66. Liebl), Bachfischer, Hummel, Weiß, Trager Julian, Siebert Sebastian, Luschmann (74. Grabinger), Sieber Dominik

TSV Detag Wernberg: Buchberger, Denkewitz (82. Maunz), Litke, Luff, Ansuma, Rauen (62. Dütsch), Luff, Cihelka, Luff, Petrov, Häffner (80. Luff)Tore: 0:1 (43.) Emanuil Petrov, 1:1 (70.) Sebastian Hummel, 1:2 (89.) Patrick Luff - SR: Andreas Frieser (Kohlberg) - Zuschauer: 1 20 - Gelb-Rot: (86.) Musa Ansuma (Detag) wiederholtes Foulspiel - Rot: (93.) Simon Luff (Detag) SchiedsrichterbeleidigungNach einem kräftezehrenden Spiel bei tropischen Temperaturen gelang dem TSV Detag Wernberg ein umkämpfter 2:1-Sieg in Ensdorf. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenig gefährlichen Torchancen. Matthias Dotzler köpfte nach einem Freistoß den Ball knapp am Tor vorbei.Es dauerte bis zur 43. Spielminute, ehe Petrov Emanuil das Leder flach ins Eck platzierte und die Gäste in Führung brachte. DJK-Keeper Maximillian Hauer hatte dabei keine Chance.Nach der Pause wurde das Spiel hitziger und beide Mannschaften wurden angriffslustiger. Die Schwendner-Truppe wurde besonders in der ersten Phase der zweiten Hälfte durch Freistöße gefährlich. So konnte sich der gut agierende TSV-Torwart in Szene setzen und die Schüsse parieren. Beim Freistoß von Sebastian Hummel in der 70. Minute hatte Keeper Alexander Buchberger aber keine Möglichkeit, den platzierten Flachschuss ins Eck zu halten.Danach war der TSV wieder am Drücker. Nach zwei vergebenen Torchancen setzte Patrick Luff in der 89. Minute nach einem Abpraller von Hauer nach und stellte die erneute Führung her. Am Ende der Partie wurden die Gäste aus Wernberg nochmal nervös und ließen gute Torabschlüsse der Platzherren zu. Jedoch konnte die Mannen um Kapitän Sebastian Hummel keine ihrer Chancen verwerten und so blieb es beim letztlich verdienten Sieg für den TSV Detag Wernberg.