Sport Wernberg-Köblitz

10.05.2017

1

0 10.05.2017

Wernberg-Köblitz/Salzburg. 800 Marathon- und über 2000 Halbmarathonläufer gingen in Salzburg an den Start. Darunter waren auch sechs Athleten des TSV Detag Wernberg. Beim Marathonlauf bestätigte Thomas Hölzl seine ausgezeichnete Form: Nach 3:12:53 Stunden lief er über die Ziellinie. Damit sicherte er sich in einem starken Teilnehmerfeld von 623 Männern den 94. Platz. In der Altersklasse M45 lag er auf Rang 15. Christian Liebl lief als 47. der Altersklasse M40 nach 3:33:17 Stunden über die Ziellinie.

Wolfgang Schleicher und Roland Krös gingen über die halbe Distanz an den Start und kamen fast zeitgleich ins Ziel. Schleicher benötigte für seine 21,1 Kilometer 1:32:31 Stunden und wurde mit dieser Zeit 161. von 1306 Männern (Platz 16 in der Altersklasse M50). Unmittelbar dahinter folgte Roland Krös. Er konnte sich nach 1:33:12 Stunden über Platz 28 in der Altersklasse M45 freuen.Sabine Sollfrank erreichte beim Lauf über zehn Kilometer nach 48:19 Minuten das Ziel. Mit dieser Zeit sicherte sie sich im Feld der 441 Frauen den 15. Platz. Knapp eine Minute dahinter folgte Helga Markl auf Platz 27. Sie lief nach 49:18 Minuten über den roten Teppich und war nach ihrer überstandenen Grippe sichtlich zufrieden.Einen Tag zuvor standen beim dritten Lauf der OVL-Cup Serie in Weiden ebenfalls sechs Wernberger an der Startlinie. Die Ergebnisse über zehn Kilometer: Christian Winter (39:42 Minuten/Zweiter in der Altersklasse M35), Brigitte Klinger (50:47/Zweite in der W35), Thomas Klinger (55:14/Siebert in der M40), Hermann Lang (55:16/Dritter in der M70), Martin Hofmann (59:35/Zwölfter in der M50). Über 2,4 Kilometer wurde Sebastian Dinkelmeyer mit 12:31 Minuten Zweiter in der M14.