Sport Wernberg-Köblitz

25.04.2017

25.04.2017

Mit 15 Mannschaften nahm die Tischtennisabteilung des TSV Detag im vergangenen Herbst den Spielbetrieb auf. Am Ende der Saison freut sich die Abteilung über drei Meistertitel und einen weiteren Aufstieg.

Klarer Vorsprung

Souverän zum Titel

Unter neun Mannschaften in der Oberpfalzliga konnten die Damen I mit dem vierten Tabellenplatz abschließen. Der Punktestand von 23:9 hätte beinahe zu Platz drei gereicht hätte, wenn der punktgleiche SC Sinzing in der Differenz der Spiele (+40) nicht besser als Wernberg (+35) dagestanden hätte.Enttäuschend verlief die letzte Saison sowohl für die Damen II als auch für die Damen III, die sich beide in der 3. Bezirksliga Nord im Wettstreit mit vier weiteren Mannschaften befanden. Während die zweite Garnitur mit 6:14 Punkten zwei Siege und zwei Unentschieden zustande brachte, konnten die Damen III mit nur einem Punktgewinn nicht überzeugen. Wernberg belegte die letzten beiden Plätze. Mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten präsentierten sich die Herren I in der 3. Bezirksliga Ost (10 Teams). Während man die Vorrunde nach vier Siegen, vier Niederlagen und einem Unentschieden mit 9:9 Punkten abschloss, erlebte diese Mannschaft im zweiten Abschnitt eine enorme Leistungssteigerung. Am Ende stand das Team mit 22:14 Punkten auf Platz fünf).Die Herren II (2. Kreisliga) diktierten das Geschehen in der Liga souverän. Im ersten Abschnitt verhinderte nur ein Unentschieden gegen die SF Bruck 96 eine Zu-Null-Bilanz. Diese glückte aber in der Rückrunde (18:0). Mit zehn Punkten Vorsprung holte das Team die Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Kreisliga.In ähnlich überragender Form zeigten sich die Herren III bei ihrem Auftreten in der 3. Kreisliga. Der Beginn entsprach nicht ganz den Erwartungen und löste zunächst Enttäuschung aus. Das änderte sich jedoch in der Folge, denn nach einer beispiellosen Serie von zwölf Siegen und einem Unentschieden war sogar der Meistertitel greifbar nahe. In der Endabrechnung konnte sich allerdings die KF Oberviechtach (29:3) sich knapp vor Wernberg (28:4) behaupten, dessen Lohn jetzt der direkte Aufstieg in die 2. Kreisliga ist.Ebenfalls in der 3. Kreisliga waren die Herren IV zu Hause und kämpften dort von Beginn an ums Überleben. Daran glaubte man nach Abschluss der Vorrunde aber nicht mehr, denn die Ausbeute von 3:15 Punkten war einfach zu gering. Drei wertvolle Siege gegen besser gestellte Mannschaften führten in der Rückrunde doch noch zum Klassenerhalt (9:23). Nach einer völlig vermasselten Hinrunde (0:10) wollten die Herren V in der 4. Kreisliga (Viererliga) nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Zwei nicht einkalkulierte Erfolge in der Rückrunde führten jedoch dazu, dass man mit 4:16 Punkten noch einen versöhnlichen fünften Tabellenplatz im Felde der sieben Mannschaften eingenommen hat.Den Mädchen I fiel das Spielprogramm in der 2. Bezirksliga, die mit sechs Teams bestückt war, sichtlich schwer. Mit 2:28 Punkten lagen sie auf dem letzten Platz. Eine Hinrunde mit 5:7 Punkten reichte für die Mädchen II aus, um an der folgenden Meisterrunde der 1. Kreisliga teilnehmen zu dürfen. Dort jedoch konnten nur noch zwei Unentschieden eingespielt werden, so dass auch hier ein letzter Platz nicht zu verhindern war.Nach einem schlechten Saisonstart der Jungen I in der 1. Bezirksliga fing sich die Mannschaft im Verlauf der Saison und holte am Ende mit 16:8 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Im Feld der neun Mannschaften der 1. Kreisliga holten die Jungen II mit 32:0 Punkten souverän die Meisterschaft. In der gleichen Liga beheimatet waren die Jungen III. Nach 8:8 Punkten in der Vorrunde, steigerten sie sich mit sechs Siegen und zwei Niederlagen in der Rückrunde erheblich und kamen auf Platz vier.Die Bambini I holten in der 1. Kreisliga Nord eine 10:0-Bilanz. Auch in der Meisterrunde gewannen sie alle Spiele und holten mit 14:0 Punkten den Titel. Die Bambini II wurden im Feld der neun Teilnehmer Siebte.