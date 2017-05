Sport Wernberg-Köblitz

Nach der Kritik der letzten Wochen zeigt der TSV Detag Wernberg gegen Pfreimd eine starke Leistung. Jetzt wartet auf die Lila-Weißen der nächste Brocken: Der SV Raigering hat noch Ambitionen, am Tabellenführer aus Schwarzenfeld dranzubleiben.

Wernberg. Das war die richtige Antwort auf die Kritik der letzten Wochen: An einen Sieg in Pfreimd, noch dazu in der beeindruckenden Art und Weise, hatte nach den deprimierenden Auftritten zuvor wohl niemand so recht geglaubt. Die am Boden liegende, dazu stark dezimierte Mannschaft (es stand nur ein einsetzbarer Auswechselspieler zur Verfügung), ist aber auferstanden, glaubte wieder an sich und holte beim Titelanwärter verdient die drei Punkte.Dabei haben sich die Lila-Weißen beim Titelverteidiger nicht hinten reingestellt, verteidigten hoch, setzten dadurch auch in der Offensive Akzente und kamen zu einigen Chancen. Die Detag-Spieler haben eindrucksvoll gezeigt, zu was sie fähig sind, wenn sie konzentriert zu Werke gehen. Nun gilt es diese Leistung zu bestätigen, denn mit dem SV Raigering gastiert am Samstag um 16 Uhr der nächste Meisterschaftsfavorit im Detag-Stadion.Ähnlich wie Pfreimd spielen die Panduren eine sehr konstante und starke Saison, leisten sich aber auch immer wieder mal überflüssige Niederlagen. Um an Spitzenreiter Schwarzenfeld dran zu bleiben und die Chance auf die Meisterschaft zu wahren, wird die Truppe von Martin Kratzer auch am Samstag alles daran setzen, die Punkte aus Unterköblitz zu entführen. Die Truppe des Trainergespanns Thomas Gietl und Christian Luff hat vor eigenem Anhang eine bittere 1:6-Niederlage gegen Vilseck gutzumachen und hofft auf positive Unterstützung der Fans.Die Detag-Kicker müssen wieder hochkonzentriert auftreten und dürfen die noch variabler agierende SVR-Offensive nicht zur Entfaltung kommen lassen, in etwa so wie das gegen die Pfreimder gelang. Sollte dies passieren, sind die TSV-Verantwortlichen zuversichtlich, auch gegen Raigering nicht leer auszugehen. Auch in diesem Match ist der TSV Detag Wernberg in der Außenseiterrolle, hat aber wieder mehr Alternativen zur Verfügung, da Torjäger Musa Ansuma, Dominik Häffner und Michael Frischholz zurückkehren.