Sport Wernberg-Köblitz

07.05.2017

6

0 07.05.2017

Der TSV Detag Wernberg musste sich gegen Aufstiegsanwärter SV Raigering mit 1:4 geschlagen geben. Nach dem 0:1-Pausenrückstand fiel die Entscheidung fünf Minuten nach Wiederbeginn. Danach machten es die Lila-Weißen dem Gegner zu leicht.



Durchatmen beim TSV (14.), als Schönberger einen langen Ball klärte, aber Meyer anschoss. Der Ball ging neben das Detag-Tor. Dann ließ Alexander Greger frei vor dem TSV-Tor die Chance liegen, als er aus wenigen Metern am Gehäuse vorbeizielte.

Dennoch lagen die Gäste zur Pause 1:0 vorne. Eine Freistoßflanke faustete Keeper Schönberger vor das eigene Tor, der Ball bekam einen Drall und landete im Kasten des TSV. Fünf Minuten nach der Pause kam der Knockout für die Lila-Weißen. Nach einem Ballverlust setzte Raigering einen Konter. Florian Weiß war bereits abgedrängt, flankte dennoch und Muck lochte ein.

Beide Mannschaften begannen flott. Die Heimelf hatte eine gute Chance, wobei Christoph Reis mit dem Kopf verpasste (3.). Auf der anderen Seite war Michael Meyer frei vor TSV-Torwart Schönberger, brachte den Ball nicht unter Kontrolle (4.).Detag musste Thomas Schärtl und Christian Luff auswechseln und Muck nutzte die Unordnung zu zwei Toren. In der Schlussminute gelang Musa Ansuma per Kopf der Ehrentreffer für den TSV.TSV Detag Wernberg: Schönberger, Reis, Mann (58. Häffner), Litke, A. Luff, C. Luff (51. Ansuma), Maunz, P. Luff, Rauen, Schärtl (56. Pröls), T. LuffSV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl, Jank, Riss, Muck (73. Gröschl), Hiltl, Greger (73. Kleinod), Meyer, Weiß, Wrosch (73. Türksever)Tore: 0:1 (39.) Michael Meyer, 0:2/0:3/0:4 (51./63./69.) Michael Muck, 1:4 (90.) Musa Ansuma - SR: Vincenz Dippold (FC Wiesla Hof) - Zuschauer: 120